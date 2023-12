Федеральные власти наложили штраф на $2.5 млн на компании-импортеры за уклонение от уплаты таможенных пошлин

Федеральные власти объявили об урегулировании мирового соглашения, которое включает в себя штраф в размере 2.5 миллионов долларов США для компании-импортера из Далласа и двух китайских компаний по обвинениям в уклонении от уплаты таможенных пошлин. ADCO, компания из Далласа, принадлежащая Рэймонду Э. Дэвису, вместе с таможенным брокером Кэлвином Чангом также были замешаны в этом деле. Об этом сообщила прокуратура Северного округа Техаса.

По данным властей, две китайские компании Xiamen Atlantis MFC Co., Ltd. и Xiamen Taft Medical Co, Ltd. представили фальсифицированные счета в Таможенно-пограничную службу США (CBP). В этих счетах-фактурах неверно указана более низкая стоимость товаров, импортируемых ADCO из Китая. Чтобы гарантировать, что ADCO выплатила китайским компаниям фактическую стоимость товаров, якобы был создан еще один комплект правильных счетов-фактур, но они не были отправлены в CBP.

В результате ложного выставления счетов-фактур импортные товары были занижены по прибытии в США. Это привело к потере доходов правительства, поскольку таможенные пошлины и сборы не были точно рассчитаны на основе истинной стоимости товаров.

Прокурор США Лейга Саймонтон подчеркнула важность таможенного законодательства для национальной безопасности и защиты бизнеса от недобросовестной конкуренции. Она заявила: «Этот офис будет продолжать агрессивно расследовать и привлекать к ответственности всех, кто, по его мнению, пытался обмануть правительство и общественность в целом посредством манипулирования таможенными пошлинами».

Дело возникло в результате иска, поданного в соответствии с Законом о ложных исках, который включает положение о информаторах. Информаторы Дональд Резничек и Коллен Макфарланд получат долю в размере 500,000 XNUMX долларов США в рамках мирового соглашения за их роль в разоблачении уклонения от уплаты таможенных пошлин.

Хотя уклонение от уплаты таможенных пошлин подрывает честную конкуренцию и национальную безопасность, власти усердно работают над обеспечением соблюдения правил и привлечением к ответственности тех, кто пытается манипулировать таможенными пошлинами.