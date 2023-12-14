Дэдди Янки уходит из реггетона, чтобы заняться религиозным призванием

При неожиданном повороте событий Дэдди Янки, известный исполнитель реггетона, объявил о своем уходе из музыкальной индустрии, чтобы сосредоточиться на своей религиозной вере. Объявление было сделано во время его прощального тура La Meta (The Goal), который завершился в Пуэрто-Рико в воскресенье вечером.

Во время эмоциональной речи после потрясающего исполнения своего мирового хита «Gasolina» Дэдди Янки поделился своим решением с аудиторией. Он заявил, что, несмотря на свой огромный успех и всемирное признание, он испытывает чувство пустоты, которую не могут заполнить его достижения.

Со слезами на глазах рэпер признался, что нашел утешение и цель в своей вновь обретенной вере. Цитируя библейский стих на испанском языке, он заявил: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, но потеряет свою душу?»

Признавая влияние своего решения, 46-летний артист заявил, что продолжит свой путь под именем Рамон Айяла, свое имя при рождении. Он пообещал использовать свои музыкальные таланты, социальные платформы и влияние для всеобщего блага, посвятив их служению своей вере.

Это объявление вызвало удивление и поддержку фанатов в социальных сетях. Многие выразили восхищение смелостью Дэдди Янки следовать своему призванию, в то время как другие хвалили его за откровенность в рассказе о своей религиозной трансформации.

Хотя уход Дэдди Янки на пенсию знаменует собой важный момент в его карьере, он не первый исполнитель реггетона, сделавший такой выбор. Ранее такие артисты, как Фарруко, Гектор «Эль Отец» и Вольтио, также оставили свою музыкальную карьеру, чтобы следовать своим христианским убеждениям.

Поскольку индустрия реггетона продолжает развиваться, уход Дэдди Янки на пенсию означает изменение приоритетов и направлений деятельности ее артистов. Влияние его решения еще предстоит увидеть, но его преданность своей вере очевидна, когда он начинает новую главу в роли Рамона Аялы.