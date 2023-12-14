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Дэдди Янки уходит из реггетона, чтобы заняться религиозным призванием

ByМамфо Брешиа

Декабрь 14, 2023
Дэдди Янки уходит из реггетона, чтобы заняться религиозным призванием

При неожиданном повороте событий Дэдди Янки, известный исполнитель реггетона, объявил о своем уходе из музыкальной индустрии, чтобы сосредоточиться на своей религиозной вере. Объявление было сделано во время его прощального тура La Meta (The Goal), который завершился в Пуэрто-Рико в воскресенье вечером.

Во время эмоциональной речи после потрясающего исполнения своего мирового хита «Gasolina» Дэдди Янки поделился своим решением с аудиторией. Он заявил, что, несмотря на свой огромный успех и всемирное признание, он испытывает чувство пустоты, которую не могут заполнить его достижения.

Со слезами на глазах рэпер признался, что нашел утешение и цель в своей вновь обретенной вере. Цитируя библейский стих на испанском языке, он заявил: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, но потеряет свою душу?»

Признавая влияние своего решения, 46-летний артист заявил, что продолжит свой путь под именем Рамон Айяла, свое имя при рождении. Он пообещал использовать свои музыкальные таланты, социальные платформы и влияние для всеобщего блага, посвятив их служению своей вере.

Это объявление вызвало удивление и поддержку фанатов в социальных сетях. Многие выразили восхищение смелостью Дэдди Янки следовать своему призванию, в то время как другие хвалили его за откровенность в рассказе о своей религиозной трансформации.

Хотя уход Дэдди Янки на пенсию знаменует собой важный момент в его карьере, он не первый исполнитель реггетона, сделавший такой выбор. Ранее такие артисты, как Фарруко, Гектор «Эль Отец» и Вольтио, также оставили свою музыкальную карьеру, чтобы следовать своим христианским убеждениям.

Поскольку индустрия реггетона продолжает развиваться, уход Дэдди Янки на пенсию означает изменение приоритетов и направлений деятельности ее артистов. Влияние его решения еще предстоит увидеть, но его преданность своей вере очевидна, когда он начинает новую главу в роли Рамона Аялы.

By Мамфо Брешиа