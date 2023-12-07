Обновление 2077 Cyberpunk 2.1 представляет эмоциональные отсылки и новые функции

Удивительно, но последнее обновление для Cyberpunk 2077 под названием Update 2.1 содержит не только новые функции, но и искренние отсылки, которые трогают до глубины души фанатов. CD Projekt Red, студия, создавшая игру, включила разрушительную отсылку к популярному аниме-сериалу «Киберпанк: Edgerunners», заставив игроков смеяться и плакать.

Одним из самых интересных дополнений к игре является возможность проведения романтических встреч с партнерами. Основная работа, связанная с этими встречами, удачно названа «Я действительно хочу остаться у тебя дома», что является прямой отсылкой к эмоциональной песне Розы Уолтон и Хэлли Коггинс. Эта песня присутствует в игре с момента ее выпуска, но приобрела значительную популярность после успеха «Cyberpunk: Edgerunners» в сентябре 2022 года.

Включение песни и ее связь с эмоциональными моментами аниме-сериала вызвали отклик у игроков. Поклонники на Reddit выразили смешанные эмоции: один из пользователей, ZawanShin87, признался, что не мог в полной мере насладиться романтическими танцевальными сценами, потому что одновременно смеялся и плакал. Другой пользователь, IGR777, упомянул, что название миссии навеяло депрессивные воспоминания. Lord9witdafye с юмором заявили о своем намерении сбежать с Панамом, персонажем игры, что указывает на влияние этих эмоциональных отсылок.

Тем не менее, обновление также включает в себя несколько интересных дополнений, помимо романтических встреч. Обновление 2.1 представляет востребованную систему метро, ​​новую механику мотоциклов и даже включает в себя печально известный грустный мем с Киану Ривзом. CD Projekt Red подробно описала все примечания к патчу перед выпуском, который совпал с запуском Ultimate Edition of Cyberpunk 2077 5 декабря.

Это обновление знаменует собой важную веху для игры, поскольку оно является последним крупным обновлением в беспокойной истории Cyberpunk 2077. CD Projekt Red после неудачного запуска сумела вернуть любовь и поддержку своих поклонников, о чем свидетельствует их признательность за тщательно составленные ссылки и включение давно востребованных функций.

В заключение, обновление 2077 Cyberpunk 2.1 не только расширяет игровой процесс новыми функциями, но и передает эмоции игроков посредством искренних отсылок к любимому аниме-сериалу. CD Projekt Red продолжает удовлетворять желания своих фанатов, возвращая их поддержку и прокладывая путь к светлому будущему Cyberpunk 2077.