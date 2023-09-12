Кибератака на курорты MGM привела к нарушению работы клиентов

Клиенты MGM Resorts столкнулись с проблемами в работе игровых автоматов и систем онлайн-бронирования номеров после кибератаки на популярного гиганта казино и отелей. Хотя некоторые системы были отключены из-за проблем с кибербезопасностью, MGM Resorts заявила, что ее объекты продолжают работать. Клиенты сообщали о различных проблемах, таких как неисправные цифровые ключи, из-за которых они заходили не в те комнаты. Некоторые люди обратились в социальные сети, чтобы пожаловаться на отмену бронирования, невозможность зарегистрироваться, совершить платеж по карте или войти в свои учетные записи MGM.

В ответ на инцидент MGM Resorts начала расследование с помощью внешних экспертов по кибербезопасности. Они также уведомили правоохранительные органы и немедленно приняли меры по защите своих систем и данных, отключив некоторые системы. В настоящее время компания продолжает расследование, чтобы определить характер и масштабы кибератаки. Несмотря на нападение, рестораны, развлекательные и игровые заведения курорта продолжают работать, и гости по-прежнему могут получить доступ к своим гостиничным номерам с помощью стойки регистрации.

Однако основной веб-сайт компании в настоящее время недоступен, поэтому клиенты перенаправляются для связи с ними по телефону или через сторонние веб-сайты. MGM Resorts владеет множеством отелей и казино по всей территории США, включая известные заведения в Лас-Вегасе. Это второй инцидент с кибербезопасностью для компании: предыдущее нарушение произошло в 2019 году, когда хакеры украли более 10 миллионов записей клиентов. В настоящее время неясно, были ли подобные данные скомпрометированы в ходе нынешней кибератаки.

Источники: Новости BBC.

Определения: Кибератака – попытка получить несанкционированный доступ к компьютерным системам или сетям, обычно с намерением нарушить работу или украсть данные.