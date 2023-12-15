Critter Barn расширяется, чтобы расширить образовательные возможности для студентов

Компания Critter Barn, расположенная в Зеландии, штат Мичиган, продолжает уделять приоритетное внимание сельскохозяйственному образованию, инвестируя в новый коровник. Начиная строительство фронтонного сарая стоимостью 1.2 миллиона долларов, организация надеется расширить свои предложения и разместить там более мелких животных.

В целях содействия практическому обучению здание площадью 6,200 квадратных футов будет предназначено для размещения цыплят, утят, кроликов, загона для кошек и четырех специализированных классов. Это расширение иллюстрирует преданность Critter Barn своей миссии по просвещению молодых умов в области сельскохозяйственных животных и сельского хозяйства.

Примечательно, что это развитие произошло после переезда Critter Barn с участка площадью три акра на его нынешнее место площадью 27 акров. Этот переезд позволил расширить помещения, что позволило организации расширить сферу своей деятельности и улучшить свои предложения.

Основанный в 1984 году, Critter Barn изначально намеревался познакомить детей начальной школы с сельскохозяйственными животными. За прошедшие годы организация превратилась в сельскохозяйственный образовательный центр, предоставляющий ценные ресурсы и программы для местных школ и университетов. Инвестируя в этот новый сарай, Critter Barn стремится и дальше поддерживать свои образовательные цели и служить маяком для студентов, желающих изучить мир сельского хозяйства.

Этот проект расширения демонстрирует стремление предложить разнообразный опыт как студентам, так и членам сообщества. Предоставляя доступ к разнообразным животным и образовательным учреждениям, Critter Barn стремится развивать любопытство, любовь к животным и более глубокое понимание важности сельского хозяйства в нашей повседневной жизни.

Новый сарай Critter Barn служит свидетельством их непоколебимой приверженности образованию и обеспечению того, чтобы будущие поколения имели знания и понимание сельскохозяйственной отрасли. Благодаря этому новому объекту они готовы продолжать оказывать положительное влияние на студентов и общество в целом.