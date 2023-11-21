CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Новости

Исследование двух десятилетий достижений на Международной космической станции

ByГабриэль Бота

21 ноября, 2023
Исследование двух десятилетий достижений на Международной космической станции

Международная космическая станция (МКС) сегодня отмечает важную веху: ей исполняется 25 лет. С момента своего создания в 1998 году МКС находилась в авангарде освоения космоса, способствуя многочисленным научным достижениям и обеспечивая платформу для международного сотрудничества.

Одним из основных направлений исследований на МКС является космическая биология. Уникальная микрогравитационная среда станции позволяет ученым изучать влияние невесомости на различные биологические процессы. В недавнем исследовании четыре астронавта прошли сканирование глаз в рамках биомедицинского исследования. Сканирование проводилось удаленно, врачи на земле наблюдали за процессом через средства связи, установленные экипажем.

Тем временем астронавты на борту МКС проводят тренировки, связанные с эксплуатацией космических кораблей. Командир Андреас Могенсен вместе со своими товарищами по экипажу отработал процедуры расстыковки и посадки космического корабля SpaceX Dragon Endurance с использованием бортовых компьютеров экипажа. Экипаж также получил с корабля аптечки медицинского назначения и подготовил их к хранению.

Космическая ботаника и исследования стволовых клеток также были важными направлениями внимания. Астронавт Лорал О'Хара провела исследование космической ботаники с целью популяризации STEM-образования среди членов племени. В этом исследовании семена подвергались воздействию микрогравитации в течение нескольких месяцев с последующим сравнением их с теми же семенами, оставленными на Земле. Сатоши Фурукава, с другой стороны, провел исследование того, как клетки чувствуют гравитацию, наблюдая за образцами под микроскопом в лабораторном модуле Кибо.

В сегменте МКС Роскосмоса космонавт Олег Кононенко провел проверку различных систем научного модуля "Наука". Другой член экипажа, Николай Чуб, следил за его сердечной деятельностью и чистил воздуховоды в модулях. Константин Борисов носил кепку с сенсорами, отрабатывая на компьютере футуристические методы пилотирования планет и роботов.

За последние 25 лет МКС служила центром глобального научного сотрудничества. С участием астронавтов из 21 страны и посетителей из 108 стран и регионов станция способствовала проведению более 3,000 научных и образовательных исследований. Это общее стремление не только продвинуло наше понимание космоса, но и объединило страны в поисках знаний.

Для получения дополнительной информации о деятельности станции вы можете следить за блогом космической станции, @space_station и @ISS_Research в Twitter, а также за аккаунтами ISS в Facebook и ISS в Instagram. Кроме того, вы можете подписаться на еженедельные обновления НАСА, чтобы быть в курсе последних событий в области освоения космоса.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что такое Международная космическая станция (МКС)?

Международная космическая станция — обитаемая космическая станция, расположенная на низкой околоземной орбите. Он служит лабораторией научных исследований и международного сотрудничества между различными странами.

2. Каково основное направление исследований МКС?

МКС проводит исследования в различных областях, включая космическую биологию, физику, химию, астрономию и здоровье человека. Эти исследования направлены на улучшение нашего понимания космоса и вклад в научный прогресс.

3. Как долго работает МКС?

МКС была запущена в 1998 году, первый модуль «Заря» стартовал с космодрома Байконур в Казахстане. Он постоянно оккупирован с ноября 2000 года.

4. Что такое микрогравитация и почему она важна для исследований?

Микрогравитация относится к состоянию, при котором силы гравитации значительно уменьшаются, например, в космосе. Это позволяет ученым изучать, как ведут себя различные физические и биологические процессы без вмешательства земной гравитации, что приводит к уникальным идеям и открытиям.

5. Как МКС способствовала международному сотрудничеству?

МКС объединила астронавтов и исследователей из разных стран, способствуя сотрудничеству и командной работе. Он способствовал совместным научным исследованиям и служил платформой для обмена знаниями и ресурсами между странами.

By Габриэль Бота