Астронавт Фрэнк Рубио установил рекорд непрерывного пребывания в космосе

Астронавт Фрэнк Рубио побил рекорд НАСА по единственному космическому полету, проведя в космосе 356 дней подряд. Рубио вместе со своими товарищами по экипажу, командиром Сергеем Прокопьевым и бортинженерами Дмитрием Петелиным, уже более года находится в составе экипажа 69-й экспедиции на борту Международной космической станции (МКС).

Рекордную миссию Рубио отметил астронавт Марк Ванде Хей, который ранее был рекордсменом по продолжительности пребывания в космосе в 355 дней. Ванде Хей поздравил Рубио во время заранее записанного разговора между космосом и землей 5 сентября.

Нынешний экипаж 69-й экспедиции состоит из двух отдельных групп, одна из которых находится на космической станции почти год. Другая группа, в том числе Рубио, находится на борту с 27 августа. В конце месяца члены экипажа, проработавшие дольше всех, улетят, что ознаменует окончание их рекордного пребывания в космосе.

Тем временем три новых члена экипажа готовятся присоединиться к МКС. Астронавт НАСА Лорал О'Хара вместе с космонавтами Роскосмоса Олегом Кононенко и Николаем Чубом стартуют с космодрома Байконур в Казахстане на корабле "Союз МС-24". Их планируется пристыковать к модулю МКС «Рассвет» чуть более чем через три часа после запуска.

Новый экипаж проведет передовые космические исследования в ходе своей шестимесячной миссии. Сюда входят научные эксперименты в области микрогравитации, которые будут способствовать нашему пониманию условий жизни в космосе и принесут пользу людям как на Земле, так и в космосе.

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источники:

– НАСА.gov