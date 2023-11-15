Новая статья: Гиганты электронной коммерции используют варианты кредитования для увеличения праздничных продаж

В рамках стратегического шага по увеличению продаж в праздничный сезон гигант электронной коммерции Amazon извлек выгоду из покупок, связанных с кредитованием, что привело к резкому увеличению праздничных продаж. Клиенты получили более 600 крор рупий в виде скидок по картам, предлагаемых банками на онлайн-рынке, при этом заметные 25 процентов всех покупок были совершены посредством равных ежемесячных платежей (EMI).

Кишор Тота, директор по покупательскому опыту Amazon, подчеркнул растущую доступность вариантов кредитования для потребителей, например, предоставляемых банками, небанковскими финансовыми компаниями (NBFC) и услугами с отсроченной оплатой. Расширив эти возможности доступа к кредитам, клиенты получили возможность совершать более значительные и премиальные покупки.

Влияние этой стратегии не ограничивалось мегаполисами; даже на уровне 2 и выше наблюдался всплеск спроса на фирменные товары, особенно в сфере моды, красоты и электроники. Тота подчеркнул, что премиализация не ограничивается только электроникой, но также заметна в таких категориях, как продукты питания. Потребители продемонстрировали готовность перейти от базовых продуктов к альтернативам премиум-класса, когда им был предоставлен более широкий выбор.

Хотя варианты кредитования не ограничивались дорогостоящими товарами, они оказались выгодными и для клиентов, рассматривающих товары по умеренной цене. Тота пояснил, что эта расширенная кредитная линия может быть предоставлена ​​​​на достаточно большие корзины продуктов, которые соответствуют конкретным квалификационным критериям.

Усилия Amazon по стимулированию праздничных распродаж оказались плодотворными: в месячных празднованиях приняли участие клиенты с 99.7% ПИН-кодов страны. Примечательно, что 80 процентов покупателей были выходцами из городов второго и третьего уровня, причем такие города, как Джаландхар, Колхапур, Миднапур и Вишакхапатнам, активно способствовали этому росту.

В праздничный сезон также наблюдался рост спроса на такие категории, как ювелирные изделия, умные часы премиум-класса и роскошные косметические товары. Члены Amazon Prime, преимущественно из городов второго и третьего уровня, сыграли значительную роль в повышении спроса.

Поскольку платформы электронной коммерции продолжают развиваться, использование вариантов кредитования становится выигрышной стратегией, позволяющей клиентам реализовать свои стремления и расширить свои бюджеты для покупок премиум-класса. С ростом доступности вариантов кредитования эта тенденция, вероятно, сохранится, принося пользу как потребителям, так и гигантам электронной коммерции.

Часто задаваемые вопросы

1. Могут ли клиенты воспользоваться кредитными вариантами для покупок, кроме дорогостоящих товаров?

Да, расширенная кредитная линия Amazon позволяет клиентам использовать варианты кредитования не только для дорогостоящих товаров, но и для достаточно больших корзин продуктов, соответствующих квалификационным критериям.

2. Ограничены ли покупки премиум-класса метрополитенами?

Нет, тенденция премиализации выходит за рамки мегаполисов и наблюдается также в городах второго и третьего уровня. Потребители в различных регионах демонстрируют растущую склонность к брендовым продуктам и продуктам премиум-класса.

3. Как участники Amazon Prime способствовали росту праздничных продаж?

В праздничный сезон более 65 процентов участников Amazon Prime, в основном проживающих в городах второго и третьего уровня, активно участвовали в покупках, тем самым способствуя росту продаж.