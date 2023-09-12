Crash Team Rumble, сезон 2: новые карты, режим, герой и боевой пропуск

Второй сезон Crash Team Rumble принес в игру новые интересные дополнения. Игроков ждут новые карты, новый режим, новый герой и совершенно новый боевой пропуск. Последнее обновление предлагает свежий взгляд на игру, предоставляя новые способы игры и бесконечное развлечение для поклонников Crash.

Одним из главных моментов второго сезона является появление режима вечеринки. Этот ремикс для совместной игры для четырех игроков предлагает отдохнуть от соревновательных матчей и расслабиться. Он состоит из 2 различных раундов мини-игры, каждый из которых имеет свои собственные испытания. Командная работа имеет решающее значение, поскольку игрокам необходимо работать вместе, чтобы выполнять задачи и собирать часы, чтобы увеличить оставшееся время. Овладение каждой волной режима вечеринки может даже разблокировать секретную волну боссов, подвергая навыки ветеранов Crash настоящему испытанию.

Раунды в режиме вечеринки включают в себя разные типы игрового процесса. В Speed ​​Run игроки мчатся по скоростным площадкам, избегая при этом таких опасностей, как бамперы и ящики с нитро. Что такое Кукин? требует от игроков собирать определенные ингредиенты и добавлять их в горшок, путешествующий по карте. Get Lit предлагает игрокам использовать свечу, чтобы зажечь фонари, разбросанные вокруг башни, прежде чем истечет время. В Dig It игроки ищут закопанные кости и собирают их в центре, чтобы обнаружить полный скелет. Наконец, игра Balloon Bounce, которая выйдет позже во втором сезоне, предлагает игрокам прыгать по воздушным шарам, чтобы набирать очки.

Кроме того, во втором сезоне представлен новый герой по имени Рипто. Этот персонаж, родом из вселенной Спайро, владеет скипетром и обладает смертоносными и мощными заклинаниями. Способности Рипто включают запуск огненных шаров, вызов молний и создание волн цунами. Опытные игроки могут комбинировать эти способности, чтобы создавать разрушительные комбо. Рипто будет доступен позже в этом сезоне.

В дополнение к новым возможностям игрового процесса во втором сезоне представлены две новые карты: Waste Deep и Jazz Junction. Waste Deep переносит игроков в опасные канализационные коллекторы, наполненные экспериментами Cortex, а Jazz Junction — это яркая ночная карта с джазовой атмосферой. Каждая карта предлагает свои уникальные испытания и сюрпризы.

Наконец, второй сезон включает в себя 2-уровневый боевой пропуск, предлагающий игрокам возможность разблокировать новые скины, косметику, музыку и многое другое. Боевой пропуск можно приобрести в Crash Team Rumble Deluxe Edition или приобрести отдельно.

Второй сезон Crash Team Rumble уже доступен и принес в игру множество интересного контента. Являетесь ли вы поклонником ожесточенных соревнований или совместной игры, в этом обновлении найдется что-то для каждого энтузиаста Crash. Не пропустите акцию!

источники:

– [Источник 1: Оригинальная статья]

– [Источник 2: Игровая тенденция]