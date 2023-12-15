Главный тренер «Даллас Ковбойз» Майк Маккарти сталкивается с неопределенным будущим

В последние недели «Даллас Ковбойз» одержали победную серию, укрепив свои позиции одной из лучших команд НФЛ. Однако ходят слухи о будущем пребывания в команде главного тренера Майка Маккарти. Есть предположения, что если «Ковбоям» не удастся выйти в плей-офф, Маккарти могут уволить.

В одном сообщении даже утверждается, что «Ковбои» уже нашли потенциальную замену Маккарти. По словам Тони Полина из SportsKeeda, в НФЛ растет уверенность в том, что координатор защиты Дэн Куинн будет назначен главным тренером, если Маккарти будет освобожден. Куинн, который был за «Ковбоев» три сезона, ранее занимал должность главного тренера «Атланта Фэлконз» с 2015 по 2020 год. Он привел «Фэлконз» к выступлению на Суперкубке в 2016 году.

Хотя в прошлом Куинн вызывал интерес со стороны других команд на должности главного тренера, ходят слухи, что он может решить остаться в «Ковбоях» в 2024 году, если Маккарти сохранит свою должность. Должность главного тренера «Далласа» очень востребована в спортивном мире, что делает ее привлекательной возможностью для начинающих тренеров.

Давление на Маккарти растет из-за слабой игры команды под его руководством в постсезоне. За четыре года работы в «Ковбоях» Маккарти имеет общий рекорд 39–23, но их рекорд плей-офф составляет 1–2. Это привело к усилению ожиданий со стороны владельца команды Джерри Джонса, который очень хочет, чтобы «Ковбои» завоевали еще один чемпионский трофей при его жизни.

Поскольку Джонс, которому сейчас 81 год, становится все более нетерпеливым, будущее Маккарти висит на волоске. Хотя его послужной список предполагает успешное пребывание на посту, результаты постсезона не впечатляют. Время покажет, сможет ли Маккарти вывести команду в плей-офф и закрепить за собой позицию главного тренера «Ковбоев» на долгие годы, или же Куинн вмешается и возьмет бразды правления в свои руки.