Конец эпохи: Cotic Bikes прекращает выпуск хардтейлов на 27.5-дюймовых колесах

Cotic Bikes, известный производитель высококачественных велосипедов, объявил о выпуске своего последнего 7-го поколения Cotic BFe, отмечая горько-сладкое событие для любителей велосипедного спорта. Хотя новая модель является поводом для празднования, она также означает конец эпохи, поскольку это будет последняя партия хардтейлов с 27.5-дюймовыми колесами, производимых компанией.

Cotic BFe, известный своим шумным и универсальным характером, предназначен для любых задач: от кругов на трассе BMX до самых крутых спусков. Независимо от того, ищете ли вы точную маневренность на гусеничных дорогах или преодолеваете сложные одноколейные трассы, BFe подходит для вилок различных размеров от 120 мм до 160 мм. Конструкция стальной рамы еще больше повышает его хулиганские характеристики.

Для этой последней версии BFe компания Cotic внесла значительные изменения в ее геометрию, в результате чего каретка стала ниже, угол наклона сиденья стал более крутым, а также появились дополнительные бобышки. Эти улучшения способствуют лучшему прохождению поворотов, облегчению подъема и повышению универсальности, что делает его идеальным выбором как для соревновательных гонок, так и для приключенческих поездок на палатках.

Эстетика BFe также была обновлена ​​благодаря появлению вариантов цвета Army Green и Gunmetal. В то время как нижняя труба Reynolds 853 остается неизменной особенностью, обеспечивая исключительную прочность там, где это больше всего необходимо, остальная часть рамы может похвастаться хромированными трубками Cotic из термообработанного железа.

Хотя прощание с хардтейлами на 27.5-дюймовых колесах может вызвать чувство ностальгии, Cotic Bikes смотрит в будущее. Недавно компания приветствовала Эсме Уорд, своего самого молодого представителя в возрасте 11 лет. Эсме, талантливая гонщица BMX, также будет исследовать радость катания на горных велосипедах вместе со своей семьей. Котик надеется, что она найдет утешение и удовольствие в катании на горных велосипедах как в развлечении, вдали от гонок.

По мере продвижения вперед Cotic Bikes призывает энтузиастов оставаться на связи с их брендом и посещать их веб-сайт, чтобы узнать больше о BFe. Кроме того, компания приглашает подписчиков присоединиться к приключениям Эсме и их послов «Женщины из стали» в социальных сетях.

Свежий взгляд на конец эпохи

Прощание с хардтейлами на 27.5-дюймовых колесах знаменует собой конец главы для Cotic Bikes, но это также отражает стремление компании к прогрессу и инновациям. Решение прекратить выпуск этой линейки велосипедов было вызвано наблюдением, что продажи версии BFeMAX 29er в течение некоторого времени превышают продажи модели 27.5 дюймов. Сосредотачивая свои усилия на удовлетворении потребностей рынка и развитии новых технологий, Cotic гарантирует, что их велосипеды будут продолжать обеспечивать исключительные характеристики и качество езды.

FAQ

1. Будет ли Cotic Bikes продолжать производить велосипеды с жестким хвостом?

Абсолютно! Хотя они больше не будут производить хардтейлы с 27.5-дюймовыми колесами, Cotic Bikes по-прежнему занимается производством широкого спектра хардтейлов и велосипедов с полной подвеской, чтобы удовлетворить разнообразные потребности велосипедистов.

2. Могу ли я купить хардтейл с колесами диаметром 27.5 дюймов в Cotic Bikes?

Хотя последняя партия хардтейлов на 27.5-дюймовых колесах уже доступна, рекомендуется напрямую связаться с Cotic Bikes, чтобы проверить наличие и совершить покупку.

3. Есть ли какие-либо планы на будущее Cotic Bikes?

Cotic Bikes постоянно исследует новые возможности и стремится к совершенству в мире велоспорта. С их новым послом Эсме Уорд будущее выглядит многообещающим. Компания продолжит внедрять инновации, проектировать и создавать велосипеды, которые вдохновляют гонщиков всех возрастов и уровней подготовки исследовать мир на двух колесах.