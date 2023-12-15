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Amazon предлагает беспроводную игровую гарнитуру CORSAIR Virtuoso RGB по выгодной цене

ByВики Ставропулу

Декабрь 15, 2023
Amazon предлагает беспроводную игровую гарнитуру CORSAIR Virtuoso RGB по выгодной цене

Amazon в настоящее время продает широко известную беспроводную игровую гарнитуру CORSAIR Virtuoso RGB по невероятно сниженной цене в 110.49 долларов США по сравнению с первоначальной ценой в 200 долларов США. Эта гарнитура, известная своими исключительными характеристиками, стабильно держалась выше 150 долларов в течение первой половины 2023 года, а в конце весны даже взлетела до 200 долларов. Однако в конце лета цены значительно упали, достигнув в августе всего 125 долларов и с тех пор колеблются в районе 140 долларов. Благодаря этой сделке вы можете воспользоваться скидкой 45%, что превышает нашу предыдущую цену на 9 долларов и отмечает самую низкую цену, когда-либо предлагаемую.

Нося эту гарнитуру, вы можете наслаждаться объемным звуком 7.1 и широким частотным диапазоном от 20 Гц до 40,000 60 Гц, что улучшает ваши игровые возможности, позволяя точно определять направление приближающихся врагов. Радиус действия беспроводной связи достигает 3.5 футов и обеспечивает высококачественное воспроизведение звука со сверхмалой задержкой благодаря усовершенствованной беспроводной технологии Slipstream CORSAIR. Вы можете подключить его через USB-ключ или кабель XNUMX мм или USB. Гарнитура также оснащена съемным всенаправленным микрофоном вещательного качества, обеспечивающим чистый и точный звук.

В дополнение к этой замечательной сделке Amazon также предлагает мультисистемную игровую гарнитуру SteelSeries Arctis Nova 1 по сниженной цене — 40 долларов США по сравнению с 60 долларами. Он оснащен высококачественными динамиками, которые можно настроить для достижения оптимального качества звука, а также функцией пространственного звука на 360 градусов для захватывающего игрового процесса. Гарнитура совместима со всеми платформами и оснащена микрофоном с шумоподавлением для устранения нежелательного фонового шума.

Если вы хотите узнать больше об игровых гарнитурах, обязательно обратите внимание на новую игровую гарнитуру Astro A50 X от Logitech, доступную для предварительного заказа. Эта гарнитура позволяет плавно переключаться между консолями и ПК с помощью сквозного порта HDMI. Если вам нужны все ваши игровые потребности, посетите наш игровой центр для ПК, чтобы быть в курсе новейших гаджетов и оборудования, которые помогут поднять ваши игровые настройки до профессиональных стандартов.

Ощутите непревзойденное качество звука и комфорт с беспроводной игровой гарнитурой CORSAIR Virtuoso RGB, которую можно приобрести на Amazon по невероятной цене.

By Вики Ставропулу