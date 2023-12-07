Новый период погоды принес с собой похолодание и дождь

Изменение погодных условий привело к долгожданным изменениям в Центральной Флориде: установились более низкие температуры и более сухой воздух. Ожидается, что этот новый период погоды продлится в течение следующих нескольких дней.

В начале дня температура уже достигает 50 градусов, а в некоторых местах даже достигает 60 градусов. В течение дня температура постепенно поднимется до середины 70-х градусов, обеспечивая комфортные условия при преимущественно солнечном небе. Однако по мере наступления ночи более холодный воздух будет перемещаться с севера, что приведет к дальнейшему падению температуры.

Завтра утром многим жителям Центральной Флориды придется надеть более тяжелые куртки, поскольку, по прогнозам, температура будет от 40 до 50 градусов. Несмотря на то, что во второй половине дня светит от стены до стены солнечный свет, температура будет с трудом повышаться, достигая лишь нижней и средней отметки 60 градусов. Сильный северо-северо-западный ветер усилит ощущение прохлады.

Самое холодное утро недели ожидается в четверг, температура упадет до 30-40 градусов. В прибрежных населенных пунктах температура пробуждения будет немного выше - ниже 50 градусов. В целом, четверг принесет прохладное солнце, максимальная температура достигнет 60 и 70 градусов.

В преддверии пятничных мероприятий, таких как «Поделись своим Рождеством», желательно взять с собой куртку, поскольку утренняя температура в районе метро будет ниже 50 градусов, а в северных и западных регионах даже опустится до 40 градусов. Тем не менее, во второй половине дня пятницы небо будет в основном солнечным, а температура достигнет 70-XNUMX градусов.

Выходные начнутся с солнечного света и тепла в 80-е годы. Однако в воскресенье эта приятная погода изменится с приближением холодного фронта. Максимальная температура упадет до 70 градусов, что будет сопровождаться кратковременными дождями и штормами во второй половине дня и вечером. Вслед за фронтом последует более прохладный и сухой воздух.

В целом жители Центральной Флориды могут рассчитывать на более прохладную и менее влажную погоду в ближайшие дни. Не забудьте взять с собой куртку и будьте готовы к дождю и шторму в воскресенье.