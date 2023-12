Уилкс-Барре реализует программу экстренного укрытия из-за низких температур

В Уилкс-Барре, расположенном в округе Люцерн, штат Пенсильвания, будет реализована программа аварийного убежища Code Blue в ответ на очень низкие температуры. Программа, которой будет управлять Keystone Mission, предоставит убежище нуждающимся в Инновационном центре Keystone Mission. Приют будет открыт с 8:00 до 9:00 и закроется в 7:00 утра следующего дня.

Городские власти определят, когда необходим синий код, и проинформируют общественность о его активации. Они также постараются оповестить бездомных. Код Blue активируется при прогнозируемой температуре ветра 20 градусов или ниже или при ожидаемом снегопаде в 10 дюймов или более, как сообщает Национальная метеорологическая служба.

В целях дальнейшей пропаганды активации «Синего кода» на Общественной площади в центре города Уилкс-Барре будет зажжен синий свет. Этот визуальный сигнал поможет гарантировать, что общественность знает о том, что программа временного убежища действует.

Keystone Mission is actively seeking volunteers to support the Code Blue Program and encourages those interested to reach out for more information. Volunteer opportunities can be found by contacting Keystone Mission or sending an email to [email protected].

Для получения дополнительной информации и обновлений о программе временного приюта Code Blue люди могут посетить веб-сайт города Уилкс-Барре или страницу Facebook.