Американцы разделились во мнениях по поводу эффективности работы Байдена и экономических проблем

Недавний опрос, проведенный CNN, показал, что взгляды американцев на эффективность работы президента Джо Байдена ухудшились с начала года. Исследование, проведенное SSRS, также выявило обеспокоенность по поводу национальной экономики: более 40% респондентов выразили серьезную обеспокоенность по поводу растущих затрат, которые могут вытолкнуть их из своих сообществ.

Опрос показал, что примерно 40% американцев считают, что экономика или стоимость жизни являются наиболее важной проблемой, стоящей перед страной, и перевешивают любые другие проблемы. Однако лишь немногие респонденты выразили оптимизм по поводу будущего экономики.

Хотя меньше американцев согласны с позицией Демократической партии по вопросам экономики, преступности, иммиграции и роли Америки в мире, демократы имеют преимущество по некоторым другим вопросам. Опрос показал, что американцы больше согласны с демократами по вопросам абортов, изменения климата и вопросов, связанных с голосованием. Эти проблемы рассматривались как мотивирующие факторы для демократической базы на предыдущих промежуточных выборах. Когда дело доходит до помощи среднему классу, существует тесный раскол между подходами демократов и республиканцев.

Примечательно, что ни одна из партий не имеет поддержки большинства в своем подходе ни к одной из тем, протестированных в опросе. Значительное меньшинство общественности заявило, что их взгляды не совпадают с позициями ни одной из сторон.

Что касается одобрения работы Байдена, то оно снизилось с начала года. Последний опрос показал, что рейтинг одобрения составляет 37%, при этом 63% не одобряют. Это самые низкие показатели Байдена с момента его вступления в должность. Однако его рейтинг одобрения остается на несколько пунктов выше, чем самый низкий балл бывшего президента Дональда Трампа.

При разбивке по демографическим группам менее половины в большинстве групп одобряют работу Байдена. Среди демократов и самопровозглашенных либералов одобрение работы Байдена составляет 72% и 63% соответственно. Эти рейтинги снизились с января этого года.

Более того, большинство американцев (71%) считают экономические условия в стране плохими, а 38% - очень плохими. Хотя это и означает улучшение по сравнению с летом 2022 года, оно все равно значительно хуже, чем оценки экономики до пандемии. Заглядывая в будущее, 61% респондентов ожидают, что через год экономика останется бедной.

В целом опрос показал, что американцы разделились во взглядах на работу Байдена и обеспокоены состоянием экономики. Результаты также подчеркивают различия во мнениях между демократами и республиканцами по важнейшим вопросам, при этом ни одна из сторон не имеет поддержки большинства их подхода.