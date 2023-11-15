Знаменитые американские горки «Комета» в Хершипарке порадуют посетителей новыми поездами в 2024 году

Душераздирающие и вызывающие ностальгию американские горки «Комета» в Хершипарке вот-вот претерпят замечательную реконструкцию, которая оставит посетителей в трепете. Дебют Comet состоится в 2024 году. Он будет оснащен совершенно новыми поездами, которые поднимут впечатления от американских горок на совершенно новый уровень.

Новые поезда, представленные на престижной Международной ассоциации парков развлечений и аттракционов Expo 2023, станут зрелищем. Они будут представлены в увлекательной трехцветной синей цветовой гамме с мерцающими металлическими хлопьями, создающими беспрецедентное визуальное зрелище. Головной вагон поезда будет украшен новыми логотипами, вдохновленными культовыми изображениями каботажных судов начала 1970-х годов, отсылающими к богатой истории и наследию «Кометы».

Первоначально приобретенная самим Милтоном Херши, Comet выдержала испытание временем с момента своего торжественного открытия в мае 1946 года. Построенная уважаемой компанией Philadelphia Toboggan Company, эта классическая деревянная горка стала любимым продуктом Хершипарка, восхищая поколения любителей острых ощущений.

Как только приключение начнется, пассажиров увезут на двух поездах по 24 пассажира, каждый из которых имеет свое название: «Комета Морка» и «Комета Галлея». Когда поезд отправляется со станции, он начинает захватывающий подъем на 96-футовый холм с цепным подъемником, задавая тон волнующему путешествию, которое предстоит впереди.

С головокружительным падением на 47 градусов «Комета» мчится вниз, а затем взлетает обратно на следующий холм, совершая поворот на 180 градусов, бросающий вызов гравитации. Затем горка ныряет в сторону Спринг-Крик, подвергая гонщиков череде поворотов и холмов, которые гарантируют прилив адреналина, как никто другой. Ближе к концу череда кроличьих холмов вызывает последний всплеск волнения, прежде чем поезд благополучно возвращается на станцию.

Имея длину 3,360 футов и достигая максимальной скорости 50 миль в час, комета продлится напряженную 1 минуту и ​​45 секунд. В предвкушении запуска новых поездов в 2024 году посетители Hersheypark могут рассчитывать на незабываемое приключение на американских горках, в котором органично сочетаются ностальгия с новейшими острыми ощущениями.

Часто задаваемые вопросы

1. Когда американские горки Comet представят новые поезда?

Американские горки Comet в Хершипарке продемонстрируют свои новые поезда в 2024 году.

2. Как будут выглядеть новые поезда?

Новые поезда будут иметь потрясающую трехцветную синюю цветовую гамму со сверкающими металлическими хлопьями. Головной автомобиль также будет украшен логотипами, отдающими дань уважения культовым изображениям горок начала 1970-х годов.

3. Как были построены американские горки «Комета»?

«Комета» была построена известной филадельфийской тобогганской компанией и стала последними американскими горками, приобретенными Милтоном Херши. Своё захватывающее путешествие он начал в мае 1946 года.

4. Каковы впечатления от езды на Comet?

Оказавшись на борту «Кометы», гонщики поднимутся на холм высотой 96 футов с цепным подъемником, а затем нырнут в обрыв на 47 градусов и взлетят обратно на следующий холм, чтобы выполнить поворот на 180 градусов. Затем горка отправляет гонщиков на серию поворотов и холмов, развивая скорость до 50 миль в час. Весь путь занимает 3,360 футов и длится примерно 1 минуту 45 секунд.

(Исходный источник статьи: [Херши, Пенсильвания](https://www.usatoday.com/amp/8240276001))