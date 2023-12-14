Город Корпус-Кристи контролирует уровень воды на предмет потенциальных ограничений второго этапа

Город Корпус-Кристи внимательно следит за уровнем воды и рассматривает возможность введения ограничений на воду Этапа 2 из-за снижения уровня воды. Дрю Молли, временный исполнительный директор по водным ресурсам Корпус-Кристи, заявила, что в течение девяти лет в городе не сталкивались ограничения на воду второго уровня. Последний раз такой уровень ограничений наблюдался в 2 году, когда уровень воды в водохранилищах упал до 2015 процентов.

Профессор гидрогеологии Дорина Мургулет из Техасского университета A&M в Корпус-Кристи предупредила, что продолжающееся снижение уровня воды может иметь негативные последствия для окружающей среды. Недостаток воды для разбавления загрязняющих веществ и примесей может способствовать росту водорослей и их цветению. Мургулет подчеркнул, что усилия по сохранению воды должны быть коллективной ответственностью не только жителей, но и более крупных водопользователей.

Если ограничения на воду на Этапе 2 будут введены, жителям Корпус-Кристи придется скорректировать свои методы сохранения воды. В настоящее время в соответствии с Этапом 1 ограничений на воду жителям разрешено поливать свои газоны и сады один раз в неделю. Однако, если наступит Стадия 2, полив на открытом воздухе будет разрешен только раз в две недели.

Нарушителям ограничений на воду грозит штраф до 500 долларов. Город призывает жителей внимательно относиться к использованию воды и соблюдать ограничения, чтобы обеспечить устойчивое управление водными ресурсами.

Поскольку город Корпус-Кристи продолжает следить за ситуацией, будет предоставляться обновленная информация относительно уровня воды и любого потенциального введения ограничений на воду Этапа 2. Жителям важно оставаться в курсе событий и соответствующим образом адаптировать использование воды, чтобы обеспечить сохранение воды для будущих поколений.