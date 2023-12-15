Новое название: Растут опасения по поводу зараженных чесоткой койотов в Кловисе

Краткое описание: Когда появились сообщения о загадочном животном, терроризирующем кур человека в Кловисе, штат Калифорния, появились предположения о присутствии мифического существа, Чупакабры. Однако эксперты опознали животное как маленького койота, страдающего тяжелой чесоткой. Организация Wildlife Care of Southern California утверждает, что койоты со здоровой иммунной системой обычно способны бороться с чесоткой. Департамент рыбы и дикой природы Калифорнии предостерегает от приближения к таким животным, подчеркивая необходимость сохранения диких животных в дикой природе. Местные организации по спасению животных принимают меры по отлову и лечению зараженного койота, стремясь облегчить его страдания и просвещать общество в вопросах лечения и профилактики чесотки. Распространенность чесотки у койотов в Центральной долине вызывает растущую обеспокоенность, побуждая власти призывать жителей сообщать о случаях обнаружения зараженных животных.

Возникают опасения по поводу зараженных чесоткой койотов в Кловисе

В последние дни жители Кловиса, штат Калифорния, пострадали от загадочного существа, сеющего хаос на местных птицефермах. Некоторые члены сообщества предположили, что это может быть печально известная Чупакабра, кровососущее мифическое существо. Однако эксперты пролили свет на истинную природу рассматриваемого животного — это маленький койот, страдающий тяжелой формой чесотки.

Чесотка — это заболевание, вызванное паразитическими клещами, которые обитают на животном-хозяине, постепенно вызывая у него потерю шерсти в результате укусов и других причин. Питер Тира, специалист по общественной информации Калифорнийского департамента рыбы и дикой природы, объясняет, что зараженное животное выглядит неприглядно и испытывает сильный стресс. У этого конкретного койота, по-видимому, ослаблена иммунная система, что делает его уязвимым для тяжелой чесотки, покрывающей его тело.

Власти призывают к осторожности и не рекомендуют приближаться к диким животным, включая зараженных койотов. Цель — сохранить естественное поведение этих существ и предотвратить конфликты между людьми и дикой природой. Местные организации по спасению животных, такие как Pinky Paws Search and Rescue, взяли на себя инициативу по поимке и лечению больного койота. Кристл Вудворд, основатель организации, подчеркивает важность обеспечения надлежащего лечения и наблюдения за состоянием животного.

Регион Центральной долины в Калифорнии борется с растущей проблемой койотов, зараженных чесоткой. Учитывая распространенность этого заболевания, жителям настоятельно рекомендуется сообщать о любых случаях появления зараженных животных в офис Департамента рыбы и дикой природы Калифорнии во Фресно по телефону (559) 243-4005.

Крайне важно обратить внимание на страдания этих животных и просвещать общественность в вопросах лечения и профилактики чесотки. Каждое существо заслуживает шанса прожить здоровую и безболезненную жизнь.