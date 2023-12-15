Воры испортили праздничное настроение в районе округа Риверсайд

Жители района долины Морено чувствуют себя разочарованными и оскорбленными после того, как воры напали на их дома и украли большие и дорогие рождественские украшения. Инцидент, произошедший 1 декабря, попал на камеры наблюдения, принадлежащие Александре Фалькон и ее соседям.

На кадрах видно, как по меньшей мере двое подозреваемых проникли на территорию собственности и отсоединили декоративные надувные лодки от удлинителей. Среди украденных вещей оказались олень Рудольфа компании Falcon и украшения Санта-Клауса. Воры были схвачены, спокойно уходящие с украденными украшениями, с трофеями в руках.

Эшли Уивер, еще одна жертва кражи, выразила сожаление, особенно учитывая сезон отпусков. Уивер, которая недавно переехала в этот район, вложила деньги в гигантского светодиодного надувного Санту и оленей, чтобы украсить свой двор перед домом. Ей пришлось снять еще одно большое украшение, 8-футовый праздничный фонарный столб, и безопасно хранить его в своем гараже.

Целенаправленная кража вызвала возмущение жителей района, при этом Уивер подчеркнул, что приобретение этих украшений требует тяжелой работы и затрат. Несмотря на неудачу, Сокол по-прежнему полна решимости не позволить ворам испортить ей праздничное настроение. Она купила новое украшение для газона и поделилась своим намерением продолжать радостно праздновать наступающее время.

Жертвы следили за онлайн-платформами перепродажи в надежде обнаружить украденные украшения и поймать подозреваемых во время их продажи.

Этот инцидент служит напоминанием всем о необходимости быть бдительными и принимать необходимые меры предосторожности для защиты своего имущества во время курортного сезона. К сожалению, некоторые люди решают испортить праздничную атмосферу, занимаясь преступной деятельностью. Однако стойкость и решимость, проявленные Соколом и ее соседями, показывают, что истинный смысл Рождества не может быть омрачен такими актами воровства.