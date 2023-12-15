Высокая цена неправомерных приговоров: бремя для налогоплательщиков Чикаго

Недавний отчет пролил свет на непомерные издержки, которые понесли налогоплательщики Чикаго по делам о неправомерном осуждении. С 2000 года город выплатил почти 700 миллионов долларов в качестве компенсации и судебных решений по делам, когда люди утверждали, что их подставила полиция Чикаго. Примечательно, что 138 миллионов долларов из этой суммы достались сторонним адвокатам, защищавшим город.

Дела о неправомерных приговорах стали обычным явлением в Чикаго, а суммы судебных разбирательств и судебных решений достигли ошеломляющих цифр. Только в период с 2017 по 2020 год город выплатил 72 миллиона долларов всего по 19 делам о неправомерном осуждении, что составило почти треть от 250 миллионов долларов, выплаченных городом по всем искам в различных департаментах.

Несмотря на высокие затраты, критики утверждают, что городу не хватает стратегического подхода к оценке этих дел и их своевременному разрешению. Это привело к длительным судебным баталиям, которые не только задерживают правосудие для неправомерно осужденных лиц, но и создают значительное бремя для налогоплательщиков.

В докладе адвоката по гражданским правам Эндрю М. Строта и его организации «Правда, надежда и справедливость», а также различных юридических фирм, говорится, что город рассматривает потенциальную ответственность в размере миллиарда долларов за последние 23 года и ожидает увеличения количества дел. приходить. Строт подчеркивает необходимость того, чтобы городские власти разработали тщательный процесс оценки этих дел, чтобы предотвратить дальнейшие неправомерные приговоры и сократить финансовые затраты.

Более того, в отчете подчеркивается отсутствие координации и обмена данными между Департаментом полиции Чикаго, Юридическим департаментом и Департаментом управления рисками, что препятствует усилиям по выявлению закономерностей и тенденций, которые могли бы снизить риск города подвергнуться судебному преследованию.

В условиях растущих расходов и большого количества незаконных приговоров некоторые защитники утверждают, что городу следует принять более активный и систематический подход, аналогичный тому, который можно было бы ожидать от крупной корпорации. Это потребует рассмотрения потенциальных затрат на урегулирование в сравнении с затратами на судебное разбирательство, а также внедрение более строгих процедур обучения и соблюдения требований для предотвращения будущих неправомерных приговоров.

Поскольку Чикаго продолжает бороться с последствиями неправомерных приговоров, становится ясно, что финансовое бремя налогоплательщиков и человеческие жертвы, которые несут неправомерно осужденные люди, требуют от города всеобъемлющего и стратегического ответа.