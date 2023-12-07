Мэр Чикаго обещает найти альтернативное решение после остановки строительства базового лагеря для мигрантов

После решения штата остановить строительство базового лагеря для мигрантов в районе Брайтон-Парк в Чикаго из-за экологических проблем, мэр Брэндон Джонсон по-прежнему полон решимости найти решение. Признавая неудачу, мэр подчеркнул, что его миссия по предоставлению жилья уязвимым людям все еще жива.

Основная цель мэра Джонсона — обеспечить, чтобы люди, особенно женщины и дети, не были вынуждены спать на полу полицейских участков или переносить суровые зимние условия на улице. Несмотря на серьезные экологические проблемы, обнаруженные на предлагаемом участке, мэр выразил удивление тем, что штат Иллинойс заключил контракт с Gardaworld, не указав на предпочтение другой методологии.

В ответ на остановку строительства штат планирует ускорить строительство кирпичного приюта в районе Литтл-Виллидж, предлагающего 200 коек для просителей убежища. Агентство по охране окружающей среды штата Иллинойс назвало недостаточный отбор проб почвы и ее восстановление причиной отказа в разрешении использования участка Брайтон-парка для жилого использования. Штат также будет сотрудничать с Чикагской архиепархией в изучении других потенциальных мест для размещения обычных приютов.

Хотя альтернативные места рассматриваются, мэр Джонсон не раскрыл каких-либо конкретных вариантов резервного копирования. Он заверил общественность, что его администрация планировала действия на случай непредвиденных обстоятельств, в том числе несколько альтернативных мест с момента его вступления в должность.

800-страничный экологический отчет, подготовленный Terracon Consultants, выявил уровни ртути, свинца, мышьяка и других токсичных веществ в почве. Были начаты восстановительные работы для снижения рисков, связанных с этими загрязнителями. Несмотря на вопросы, связанные с тем, когда городу стало известно об опасных материалах, адвокат города Чикаго заявил, что теперь это место чище, чем на момент подписания соглашения о землепользовании.

Мэр Джонсон отказался комментировать загрязнения во время предыдущего расследования, заявив, что оценка продолжается и полный отчет будет доступен к концу недели.