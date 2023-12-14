Подросток получил докторскую степень в 17 лет и расширил возможности будущих поколений в STEAM

Выдающимся достижением стало то, что подросток из Чикаго Дороти Тиллман недавно в возрасте 17 лет стала обладателем докторской степени, получив докторскую степень в области комплексного поведенческого здоровья в Университете штата Аризона. Пока ее сверстники заняты поступлением в колледжи, Тиллман уже получила диплом средней школы, степень бакалавра и две степени магистра. Однако ее конечная цель — не получить ученые степени, а создать среду, в которой будущие поколения смогут осмелиться мечтать о многом.

Чтобы выполнить эту миссию, Тиллман основал Институт лидерства STEAM Дороти Жаниус, который занимается наукой, технологиями, инженерией, искусством и математикой. В отличие от своего собственного опыта, когда ей приходилось выбирать между программами искусства и STEM, Тиллман верит в интеграцию обеих дисциплин. Она подчеркивает важность совместной работы правого и левого полушарий мозга, настаивая на том, что именно это отличает ее институт. Качество учебной программы является для нее ключевым приоритетом, поскольку она считает, что оно превосходит значение количества.

Хотя институт в течение года проводит различные программы и инициативы, его флагманской программой является летний лагерь, призванный расширить возможности молодых людей. Многие из отдыхающих Тиллман начали свой собственный бизнес, демонстрируя влияние ее наставничества.

Тридия Дэвис, 14-летняя участница лагеря, выражает благодарность за поддержку, которую она получила в лагере. Благодаря программе она научилась создавать музыку, разрабатывать биты и совершенствовать свои писательские навыки. Дэвис считает этот опыт невероятно полезным в реализации ее собственных мечтаний.

Тиллман, несмотря на свои впечатляющие достижения, остается непоколебимой в своем стремлении мечтать о большем. Она призывает людей развивать непоколебимую веру в себя, гарантируя, что ничто не сможет помешать им достичь своих целей.

Замечательный путь Тиллман и ее стремление расширить возможности будущих поколений служат свидетельством преобразующей силы образования и наставничества. Через свой институт она не только воспитывает молодые таланты, но и вдохновляет других выходить за рамки ограничений и мечтать без границ.