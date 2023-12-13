Во время недавней рыбалки на военно-морском пирсе Адем Тагани и его отец провели весьма успешные выходные. Дуэту удалось поймать 19 окуней в субботу утром и еще 16 в воскресенье утром. Средний размер окуня составлял около 10 дюймов, а размер самого большого - впечатляющие 13 дюймов. Всю рыбу ловили на наживку гольяна.

Тагани отметил, что их самые успешные уловы происходили перед восходом солнца, прямо на стене пирса. Однако с восходом солнца им пришлось изменить подход и забросить свои дрянные снасти дальше в воду.

Хотя рыбалка, возможно, и не была быстрой и агрессивной, качество улова компенсировало это. Этот опыт стал еще более особенным, когда к ним присоединился «Маленький человек» Дэвид Фокс. Несмотря на свой юный возраст, Дэвид проявил большой энтузиазм и выучил красочный рыбацкий жаргон от дружелюбных местных жителей, которые подбадривали его на протяжении всей прогулки.

На этих фотографиях запечатлено не только волнение рыбалки, но и важность безопасности, когда «Маленький человек» носит спасательный жилет (PFD). Приятно видеть, как семьи вместе наслаждаются активным отдыхом на свежем воздухе, уделяя приоритетное внимание своему благополучию.

Успех Тагани и его отца служит свидетельством процветающей популяции окуня на юге озера Мичиган. По мере того, как заядлые рыболовы продолжают делиться своими историями о рыбалке, становится ясно, что военно-морской пирс — отличное место для приключений, ловящих окуня. Являетесь ли вы опытным рыбаком или новичком, желающим оставить незабываемые воспоминания, есть что-то особенное в забрасывании удочки в прекрасных водах озера Мичиган.