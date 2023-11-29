Представляем AntiFake: инструмент для борьбы с Deepfake Audio

В эпоху безудержной дезинформации и фейковых новостей исследователи разработали AntiFake, передовой инструмент, предназначенный для предотвращения неправомерного использования голоса для создания дипфейков. Внося искажения в аудиозаписи перед их публикацией в Интернете, этот революционный инструмент предотвращает потенциальную эксплуатацию систем искусственного интеллекта. Поскольку дипфейк-звук становится все более распространенным и представляет собой значительный риск, AntiFake становится необходимой защитой.

Вдохновленные концепцией скрытия распознавания лиц с помощью уродливых свитеров, исследователи из Вашингтонского университета разработали систему, которая использует синтез речи для защиты от дипфейков. Эти злонамеренные манипуляции не только ошибочно приписывают заявления отдельным лицам, но и способствуют телефонному мошенничеству. Эта система, получившая меткое название AntiFake, основана на атаках киберпреступников на системы искусственного интеллекта.

AntiFake, действуя как фильтр, добавляет небольшие нарушения в аудиоклипы после записи, но до публикации в Интернете. Эта методология имеет сходство с подходом MIT к защите фотографий. Следовательно, хотя голос остается совершенно понятным для людей, любой дипфейк, полученный из записи, защищенной AntiFake, становится удивительно легко идентифицировать.

«Мы слегка изменяем записанный аудиосигнал, искажая или возмущая его ровно настолько, чтобы он звучал неизменно для людей-слушателей, но совершенно иначе для ИИ», — объясняет Нин Чжан, один из создателей проекта. На веб-странице проекта исследователи предоставляют примеры аудиоклипов до и после применения фильтра AntiFake. Какой бы многообещающей ни была эта первоначальная версия, она, похоже, имеет некоторые ограничения, поскольку защищенные клипы напоминают записи низкого качества, снятые возле открытого крана в ванной.

Исследователи успешно протестировали свою систему на пяти самых совершенных синтезаторах речи. В настоящее время AntiFake может защищать короткие аудиоклипы, но исследователи полагают, что со временем инструмент должен расширить свои возможности и защитить более длинные клипы или даже музыку. Однако это лишь вопрос времени, когда системы ИИ найдут способы обойти такие меры защиты. Исходный код проекта доступен на его странице GitHub, что поощряет дальнейшее исследование и разработку.

Часто задаваемые вопросы

Что такое АнтиФейк?

AntiFake — это инновационный инструмент, разработанный исследователями для борьбы с неправомерным использованием голосов людей для создания дипфейковых аудиоматериалов. Применяя искажения звука, инструмент предотвращает использование систем искусственного интеллекта.

Как работает АнтиФейк?

AntiFake служит фильтром, который добавляет незначительные искажения к аудиозаписям после того, как они были записаны, но до того, как они опубликованы в Интернете. Хотя эти нарушения незаметны для людей, они делают дипфейковые аудиоматериалы легко обнаруживаемыми.

Какие ограничения у AntiFake на данный момент?

Хотя AntiFake обещает быть многообещающим, защищенные аудиоклипы могут иметь ограничения по качеству, напоминая записи, сделанные в менее идеальных условиях. Однако текущие исследования направлены на устранение и преодоление этих ограничений.

Может ли AntiFake защитить более длинные аудиоклипы или музыку?

Хотя AntiFake в настоящее время фокусируется на коротких аудиоклипах, исследователи предполагают его расширение для защиты более длинных клипов и даже музыки в будущем.

Где я могу найти исходный код AntiFake?

Исходный код проекта доступен на его странице GitHub, что поощряет сотрудничество, исследование и дальнейшее развитие инструмента.