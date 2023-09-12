CD Projekt советует игрокам на ПК проверить свое оборудование перед запуском расширения Cyberpunk 2077

CD Projekt, разработчик Cyberpunk 2077, предупредил игроков на ПК перед запуском расширения Phantom Liberty и обновления 2.0. Ведущий программист сцены Филип Перщиньски призвал игроков дважды проверить свои системы охлаждения, чтобы предотвратить проблемы с тепловым регулированием.

Пьерщиньски посоветовал игрокам на ПК провести сравнительный тест, например Cinebench, чтобы оценить стабильность своих систем. Ожидается, что благодаря новому расширению и обновлению рабочая нагрузка на ЦП достигнет 90% на всех 8 ядрах. Такое увеличение спроса потенциально может привести к снижению производительности или даже к сбою системы, если системы охлаждения не смогут справиться с выделяемым теплом.

Cinebench, кроссплатформенный набор тестов, представляет собой полезный инструмент для оценки аппаратных возможностей компьютера. Запустив этот тест, игроки смогут определить, смогут ли их системы охлаждения выдержать возросшую рабочую нагрузку в игре.

Кроме того, CD Projekt недавно обновила системные требования для ПК для Cyberpunk 2077, включив в качестве минимального требования поддержку твердотельных накопителей. Это обновление отражает потребность в более совершенном оборудовании для удовлетворения требований предстоящего расширения и обновления.

Расширение Phantom Liberty — это платный DLC, сопровождающий значительный патч, изменяющий базовую игру. В результате ПК-версия Cyberpunk 2077 станет более требовательной к системным ресурсам.

Релиз Cyberpunk 2.0 и расширения Phantom Liberty запланирован на 26 сентября на PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также ПК. Игрокам на ПК рекомендуется убедиться, что их оборудование соответствует обновленным системным требованиям, чтобы обеспечить оптимальный игровой процесс.

Источники: CD Projekt, Cinebench.

Уэсли Инь-Пул. «CD Projekt просит игроков на ПК проверить свои системы охлаждения перед запуском расширения Cyberpunk». ИГН, www.ign.com. 22 сентября 2023 г.