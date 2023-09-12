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CD Projekt советует игрокам на ПК проверить свое оборудование перед запуском расширения Cyberpunk 2077

ByРоберт Эндрю

сентябрь 12, 2023
CD Projekt советует игрокам на ПК проверить свое оборудование перед запуском расширения Cyberpunk 2077

CD Projekt, разработчик Cyberpunk 2077, предупредил игроков на ПК перед запуском расширения Phantom Liberty и обновления 2.0. Ведущий программист сцены Филип Перщиньски призвал игроков дважды проверить свои системы охлаждения, чтобы предотвратить проблемы с тепловым регулированием.

Пьерщиньски посоветовал игрокам на ПК провести сравнительный тест, например Cinebench, чтобы оценить стабильность своих систем. Ожидается, что благодаря новому расширению и обновлению рабочая нагрузка на ЦП достигнет 90% на всех 8 ядрах. Такое увеличение спроса потенциально может привести к снижению производительности или даже к сбою системы, если системы охлаждения не смогут справиться с выделяемым теплом.

Cinebench, кроссплатформенный набор тестов, представляет собой полезный инструмент для оценки аппаратных возможностей компьютера. Запустив этот тест, игроки смогут определить, смогут ли их системы охлаждения выдержать возросшую рабочую нагрузку в игре.

Кроме того, CD Projekt недавно обновила системные требования для ПК для Cyberpunk 2077, включив в качестве минимального требования поддержку твердотельных накопителей. Это обновление отражает потребность в более совершенном оборудовании для удовлетворения требований предстоящего расширения и обновления.

Расширение Phantom Liberty — это платный DLC, сопровождающий значительный патч, изменяющий базовую игру. В результате ПК-версия Cyberpunk 2077 станет более требовательной к системным ресурсам.

Релиз Cyberpunk 2.0 и расширения Phantom Liberty запланирован на 26 сентября на PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также ПК. Игрокам на ПК рекомендуется убедиться, что их оборудование соответствует обновленным системным требованиям, чтобы обеспечить оптимальный игровой процесс.

Источники: CD Projekt, Cinebench.

Уэсли Инь-Пул. «CD Projekt просит игроков на ПК проверить свои системы охлаждения перед запуском расширения Cyberpunk». ИГН, www.ign.com. 22 сентября 2023 г.

By Роберт Эндрю

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