CD Projekt Red подтверждает независимость и отклоняет предложения о поглощении от Xbox и PlayStation

CD Projekt Red, известная игровой разработчик за игры «Киберпанк 2077» и серию «Ведьмак», подчеркивает, что не заинтересована в приобретении большими игровыми компаниями, такими как Xbox и PlayStation. Несмотря на то, что игровая индустрия наблюдает последнее увеличение слияний, CD Projekt Red подтверждает свое намерение оставаться независимой компанией.

Адам Кичински, директор по стратегии CD Projekt S.A., материнской компании CD Projekt Red, подчеркнул удовлетворенность и успех компании в качестве независимой организации. «Мы не заинтересованы в интеграции с какой-либо крупной компанией. Всю свою жизнь мы работали над достижением той позиции, которую занимаем сейчас. Мы считаем, что через несколько лет мы станем еще больше и сильнее», — заявил Кичински.

По мере расширения своих горизонтов, CD Projekt Red устанавливает присутствие в Северной Америке. Компания CD Projekt Red North America будет работать рядом с разработчиками в Польше и займется разработкой продолжения игры «Киберпанк 2077», известного под кодовым названием Орион, а не следующей части франшизы «Ведьмак», которая получила кодовое название Полярис.

Более того, CD Projekt Red проявляет свое стремление к росту и инновациям через приобретение других студий. Одной из таких студий является The Molasses Flood, независимый разработчик игр, который в настоящее время работает над многопользовательской игрой по франшизе «Ведьмак» под кодовым названием Сириус. Это сотрудничество не только демонстрирует готовность CD Projekt Red исследовать новые идеи, но и свидетельствует о его склонности быть покупателем, а не покупаемым.

В то время как гиганты индустрии Xbox и PlayStation активно преследуют приобретения, с Xbox, в частности, приобретением издателя Call of Duty Activision Blizzard, CD Projekt Red упорно настаивает на сохранении независимости.

В переменчивой игровой среде отказ CD Projekt Red от предложений о поглощении выделяет его как компанию, движимую собственным видением и творчеством. С благоприятными перспективами своих текущих проектов и расширением в новые территории, CD Projekt Red готова укрепить свою позицию как заметная сила в игровой индустрии.

Краткое изложение:

CD Projekt Red, студия разработки, ответственная за хиты, такие как «Киберпанк 2077» и серия «Ведьмак», подтверждает свою независимость и отклоняет предложения о поглощении от Xbox и PlayStation. Компания выражает свое удовлетворение в качестве независимого игрока и стремится дальше расширяться в ближайшие годы. CD Projekt Red в настоящее время создает прочное присутствие в Северной Америке и работает над продолжением игры «Киберпанк 2077». Кроме того, CD Projekt Red владеет другими студиями, которые активно разрабатывают новые игры. Отказ компании от быть приобретенной подчеркивает ее приверженность собственному видению и творческой свободе.

Часто задаваемые вопросы:

Почему CD Projekt Red не заинтересована в приобретении?

CD Projekt Red ценит свою независимость и много работала, чтобы достичь своего текущего положения. Компания верит в свой потенциал для будущего роста и успеха.

Над какими проектами в данный момент работает CD Projekt Red?

CD Projekt Red расширяет свои операции в Северной Америке и работает над продолжением игры «Киберпанк 2077». Кроме того, компания владеет другими студиями, которые активно разрабатывают новые игры.

Какой смысл несет для игровой индустрии отказ CD Projekt Red от поглощения?

В условиях тенденции к слиянию в отрасли, решение CD Projekt Red сохранить свою независимость выделяет их как компанию, движимую ее собственным видением и творчеством. Это подчеркивает важность сохранения творческой свободы в быстро меняющейся игровой среде.

Этот материал был написан с использованием материалов IGN, предоставленных Райаном Динсдэйлом.