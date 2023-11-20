Новое лидерство и неопределенность в индустрии искусственного интеллекта

В результате шокирующего поворота событий Сэм Альтман, руководитель OpenAI, одной из самых влиятельных компаний в индустрии искусственного интеллекта (ИИ), был уволен правлением стартапа в пятницу вечером. Однако в течение 48 часов Альтмана наняли руководить новым подразделением Microsoft, и этот шаг потенциально может сделать его еще более влиятельным в сфере искусственного интеллекта.

Увольнение Альтмана оставило будущее OpenAI неопределенным: появились сообщения о том, что сотрудники компании потеряли доверие к совету директоров и сотрудники угрожают уйти. Это произошло всего через неделю после того, как OpenAI представила новые коммерческие версии своей технологии на своей первой конференции разработчиков, включая возможность настройки своего чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT.

Хотя детали увольнения Альтмана остаются неясными, значительную роль, возможно, сыграла напряженность между ним и правлением OpenAI, которое выступало за более осторожный подход к разработке ИИ. Однако уход Альтмана не остался без последствий. Грег Брокман, еще один соучредитель и президент OpenAI, также покинул компанию в поддержку Альтмана.

Когда пыль утихнет, Альтман теперь собирается присоединиться к Microsoft вместе с Брокманом, чтобы возглавить новую исследовательскую группу в области искусственного интеллекта. Тем временем OpenAI назначила Эммета Шира, бывшего генерального директора потокового сервиса Amazon Twitch, своим временным генеральным директором. Несмотря на эти события, драма еще далека от завершения. Сотрудники OpenAI подписали открытое письмо с требованием отставки совета директоров и восстановления на работе Альтмана и Брокмана. Они также пригрозили последовать за соучредителями в Microsoft, если их требования не будут выполнены.

В заключение отметим, что в отрасли искусственного интеллекта происходят значительные изменения в руководстве: Альтман переходит от OpenAI к Microsoft. Будущее OpenAI остается неопределенным, поскольку компания борется с внутренней напряженностью и потенциальным уходом ключевых сотрудников. Влияние этих разработок на более широкую гонку вооружений в области развития ИИ еще предстоит увидеть.