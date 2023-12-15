Кэнонсбург приветствует новое пристройку в центре города церемонией перерезания ленточки

Кэнонсбург, растущий центр Пенсильвании, недавно стал свидетелем торжественного открытия нового бизнеса, который обещает запечатлеть драгоценные моменты жизни через объектив. Жасмин Пауэлл, идейный вдохновитель создания агентства Jasmine Powell Photography, отметила эту веху церемонией перерезания ленточки, на которой присутствовали уважаемые члены Торговой палаты Канонсбурга и городского совета.

Церемония, состоявшаяся 25 ноября, стала важным моментом для Пауэлл и ее мужа Сэвиэла Лопеса, поскольку они открыли свое заведение по адресу Н. Джефферсон Авеню, 134. Мэр Дэйв Роум вместе с родителями Пауэлла Эриком и Джули Чендлер украсили мероприятие своим присутствием. и поддержка.

Мэр воспользовался возможностью вручить Пауэлл специальную почетную грамоту мэра в знак признания ее таланта и преданности искусству фотографии. Эта награда не только признает достижения Пауэлл, но и служит свидетельством ее стремления обеспечить незабываемое и исключительное качество обслуживания клиентов.

Цель Jasmine Powell Photography — запечатлеть красоту и суть самых драгоценных моментов жизни посредством профессиональной и художественной фотографии. Будь то свадьба, семейный портрет или корпоративное мероприятие, Пауэлл и ее команда гарантируют, что каждый кадр передает суть события.

Расположенная в самом сердце Канонсбурга студия Jasmine Powell Photography идеально подходит для обслуживания местного сообщества и за его пределами. На веб-сайте студии представлена ​​исчерпывающая информация о различных предлагаемых услугах, а также представлено портфолио, демонстрирующее увлекательные работы Пауэлла.

С появлением студии Jasmine Powell Photography центр Канонсбурга приобрел еще одну жемчужину, которая не только способствует его экономическому росту, но и дает жителям исключительные возможности фотографирования. Церемония перерезания ленточки означает теплый прием нового бизнеса и еще больше укрепляет Канонсбург как центр творчества и предпринимательского духа.