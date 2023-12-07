Винс Люс переходит в Университет Роберта Морриса, преследует мечты на поле и за его пределами

После многих лет самоотверженной и упорной работы старший тренер «Кэнфилда» Винс Люс принял важное решение относительно своего академического и футбольного будущего. Люс, талантливый лайнмен кардиналов, поступил в Университет Роберта Морриса, где планирует продолжить свои спортивные занятия и продолжить образование.

С пылающей страстью к игре Люси выразил свое волнение по поводу этой новой главы в своей жизни. «Я мечтал об этом с тех пор, как начал играть в футбол», — поделился он. Будучи преисполнен решимости максимально использовать эту возможность, он добавил: «Я буду бороться каждую секунду, чтобы получить как можно больше игрового времени».

Исключительная игра Люси на поле была отмечена такими наградами, как звание первой команды Северо-востока Огайо и выбор первой команды на всех конференциях. Его школьный тренер по футболу Майк Павлански считает, что навыки Люси хорошо перейдут на университетский уровень. «Когда щитки включены и ты играешь между линиями, они знают, что он горстка», - заметил тренер Павлански.

Во время своего пребывания в Кэнфилде Люс сыграл важную роль в успехе команды, одержав 21 победу за последние два сезона и даже выиграв чемпионат штата в Дивизионе III в 2022 году. Черпая силу из своих корней в Кэнфилде, Люс выразил свою приверженность тому, чтобы стать поддерживающий товарищ по команде, заявляя: «Я буду рядом со своими товарищами по команде столько, сколько смогу, и в целом буду хорошим товарищем по команде».

Университет Роберта Морриса, известный своей футбольной программой Дивизиона I, конкурирующей на уровне FCS, завершил свой предыдущий сезон со счетом 4–7. Пока «Колониалс» готовятся вновь присоединиться к Северо-восточной конференции в следующем году, Люси стремится поделиться своими навыками с командой и продолжить свой личностный рост как на поле, так и за его пределами.

Винс Люс, преданный Университету Роберта Морриса, является примером настойчивости и решимости. Его путешествие служит вдохновением для начинающих спортсменов, напоминая им, что упорный труд и самоотверженность могут проложить путь к новым возможностям и большему успеху.