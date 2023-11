Воскрешение Сорвиголовы: Человек без страха

Давно потерянная игра о супергероях для PlayStation 2, Daredevil: The Man Without Fear, неожиданно вернулась спустя два десятилетия. Hidden Palace, группа по сохранению игр, недавно представила игровую версию отмененной игры, полученную от анонимного разработчика, связанного с 5,000 Ft. Studios, оригинальные создатели. Эта поздняя версия прототипа Daredevil: The Man Without Fear демонстрирует раннее видение игры, хотя и страдает от нескольких ошибок и сбоев.

Первоначально задуманная как простой проект, направленный на освещение ключевых моментов в истории Сорвиголовы, игра превратилась в более амбициозное приключение в открытом мире под названием Daredevil: The Video Game. Однако из-за планов Marvel относительно фильма «Сорвиголова» и особых требований Sony к игровому процессу концепция несколько раз переделывалась, что вызывало напряженность между участвующими сторонами.

Несмотря на препятствия во время разработки, в том числе проблемы с движком RenderWare и внутренние конфликты внутри студии, 5,000 Ft. Студии упорствовали. К сожалению, судьба игры была решена творческими разногласиями между Marvel и Sony, которые привели к ее отмене. В результате вместе с игровым фильмом была выпущена только версия для Game Boy Advance с более скромными амбициями.

Хотя недавно выпущенная сборка «Сорвиголовы: Человек без страха» не лишена недостатков, она дает представление о том, что могло бы быть. В кадрах игрового процесса присутствуют элементы, напоминающие другие игры о супергероях начала 2000-х, такие как The Incredible Hulk и Spider-Man, с оттенком Tomb Raider. История, основанная на комиксе Elektra Lives Again 1999 года и рассказывающая о заклятом враге Сорвиголовы, Кингпине, демонстрирует утраченный потенциал игры.

Хотя вызывает разочарование тот факт, что «Сорвиголова: Человек без страха» так и не смог полностью раскрыть свой потенциал, недавний успех игр о супергероях, таких как серия Marvel’s Spider-Man от Insomniac Games, вселяет надежду на еще один шанс на искупление видеоигр для культовый слепой борец с преступностью.

источники:

Скрытый дворец – https://hiddenpalace.org/Daredevil:_The_Man_Without_Fear_(Jul_9,_2003_prototype)