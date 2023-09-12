Pokémon Go: Мэнки может быть блестящим!

Резюме:

В Pokémon Go у игроков есть возможность встретить покемона-свинью-обезьяну Мэнки в дикой природе. Интересная новость заключается в том, что Мэнки тоже может быть блестящим! Это значит, что у игроков есть шанс поймать блестящую версию этого покемона, окраска которой отличается от обычной. Наряду с Мэнки, его эволюция, Primeape, также может быть блестящей.

С потенциальным появлением Аннихилапе, последней эволюции Мэнки и Праймапа из Pokémon Scarlet и Violet, рекомендуется начать собирать конфеты Мэнки в ожидании этой эволюции. Ранние выпуски Paldean Pokémon в Pokémon Go предполагают, что Аннихилапе может вскоре присоединиться к списку.

Согласно исследованию, проведенному The Silph Road, вероятность блестящего появления Мэнки в Pokémon Go составляет примерно один к 500. Тем не менее, у Мэнки нет «постоянного повышения», то есть он не является редким спавном и не имеет повышенного уровня блеска. Привлечение большего количества блестящих покемонов основано на случайности, поскольку вероятность поимки блестящих покемонов определяется разработчиком Niantic и обычно увеличивается только во время специальных событий или рейдов.

Чтобы отслеживать доступных блестящих покемонов, игроки могут обратиться к списку LeekDuck, который представляет собой визуальное руководство по всем существующим блестящим покемонам.

Чтобы получить дополнительные советы и руководства по Pokémon Go, Polygon предлагает множество ресурсов, которые помогут улучшить ваш игровой процесс.

Определения:

– Блестящие покемоны: покемоны с альтернативной окраской, которые встречаются реже, чем их обычные аналоги.

– Конфеты: ресурс в Pokémon Go, который можно собрать, поймав покемонов определенного вида, и использовать для развития или усиления покемонов.

источники:

– Сильф-роуд (через Wayback Machine)

– Утка-порей

– Полигон