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Pokémon Go: Мэнки может быть блестящим!

ByРоберт Эндрю

сентябрь 12, 2023
Pokémon Go: Мэнки может быть блестящим!

Резюме:

В Pokémon Go у игроков есть возможность встретить покемона-свинью-обезьяну Мэнки в дикой природе. Интересная новость заключается в том, что Мэнки тоже может быть блестящим! Это значит, что у игроков есть шанс поймать блестящую версию этого покемона, окраска которой отличается от обычной. Наряду с Мэнки, его эволюция, Primeape, также может быть блестящей.

С потенциальным появлением Аннихилапе, последней эволюции Мэнки и Праймапа из Pokémon Scarlet и Violet, рекомендуется начать собирать конфеты Мэнки в ожидании этой эволюции. Ранние выпуски Paldean Pokémon в Pokémon Go предполагают, что Аннихилапе может вскоре присоединиться к списку.

Согласно исследованию, проведенному The Silph Road, вероятность блестящего появления Мэнки в Pokémon Go составляет примерно один к 500. Тем не менее, у Мэнки нет «постоянного повышения», то есть он не является редким спавном и не имеет повышенного уровня блеска. Привлечение большего количества блестящих покемонов основано на случайности, поскольку вероятность поимки блестящих покемонов определяется разработчиком Niantic и обычно увеличивается только во время специальных событий или рейдов.

Чтобы отслеживать доступных блестящих покемонов, игроки могут обратиться к списку LeekDuck, который представляет собой визуальное руководство по всем существующим блестящим покемонам.

Чтобы получить дополнительные советы и руководства по Pokémon Go, Polygon предлагает множество ресурсов, которые помогут улучшить ваш игровой процесс.

Определения:
– Блестящие покемоны: покемоны с альтернативной окраской, которые встречаются реже, чем их обычные аналоги.
– Конфеты: ресурс в Pokémon Go, который можно собрать, поймав покемонов определенного вида, и использовать для развития или усиления покемонов.

источники:
– Сильф-роуд (через Wayback Machine)
– Утка-порей
– Полигон

By Роберт Эндрю

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