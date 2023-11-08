Call of Duty Modern Warfare 3: подтверждено время глобального релиза

Activision наконец-то объявила сроки глобального выпуска долгожданной игры Call of Duty Modern Warfare 3. Полная версия игры будет доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также на ПК через Battle. .net и Steam. Игроки могут рассчитывать на погружение в многопользовательский режим и режим «Зомби», начиная с 9 ноября.

Релиз последует за региональным выпуском: консоли станут доступны в течение дня с 9 по 10 ноября. Однако у ПК-геймеров будет фиксированное время их запуска. Игроки на ПК смогут начать играть в 9:9 по тихоокеанскому времени XNUMX ноября.

Вот разбивка времени запуска по часовым поясам:

– Западное побережье США: консоль – с 3:10 до 9:XNUMX по тихоокеанскому времени XNUMX ноября.

– Западное побережье США: ПК – 9:9 по тихоокеанскому времени XNUMX ноября.

– Восточное побережье США: консоль – региональное внедрение 9 и 10 ноября.

– Восточное побережье США: ПК – полночь по восточному стандартному времени 9 ноября.

– Великобритания: консоль – региональное внедрение 10 ноября.

– Великобритания: ПК – 5 утра по Гринвичу 10 ноября.

– Европа: консоль – региональное внедрение 10 ноября.

– Европа: ПК – 6 ноября в 10:XNUMX по центральноевропейскому времени.

– Япония: консоль – региональное внедрение 10 ноября.

– Япония: ПК – 2:10 по японскому стандартному времени, XNUMX ноября.

– Австралия: консоль – региональное внедрение 10 ноября.

– Австралия: ПК – 4:10 по восточноевропейскому времени XNUMX ноября.

Ажиотаж вокруг Modern Warfare 3 растет, особенно после приобретения Microsoft компании Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов. Однако фанатам придется подождать до 2024 года, чтобы увидеть игру на Game Pass.

В заключение игроки по всему миру теперь могут отмечать в своих календарях официальное время выхода Call of Duty Modern Warfare 3. Приготовьтесь к захватывающим игровым процессам на выбранной вами платформе. Не пропустите захватывающие многопользовательские режимы и режимы «Зомби». Обратный отсчет до 9 ноября начинается прямо сейчас!

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. На каких платформах будет доступна Call of Duty Modern Warfare 3?

Call of Duty Modern Warfare 3 будет доступен на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также на ПК через Battle.net и Steam.

2. Когда будут доступны режим «Мультиплеер» и «Зомби»?

Мультиплеер и режим «Зомби» будут доступны с 9 ноября.

3. Каково официальное время запуска для каждого часового пояса?

Время запуска для каждого часового пояса можно найти в статье с указанием времени выпуска для консолей и ПК. Пожалуйста, обратитесь к предоставленной информации для точного определения времени.

4. Будет ли Call of Duty Modern Warfare 3 доступна на Game Pass?

Нет, Call of Duty Modern Warfare 3 не будет доступна в Game Pass до 2024 года.

5. Есть ли обзоры Modern Warfare 3?

IGN проводит обзор многопользовательского режима Modern Warfare 3. Обязательно ознакомьтесь с ним, чтобы получить представление об игровом опыте.

Источники: Активижн.