Офис шерифа округа Банкомб запрашивает финансирование для усиления патрулей в центре Эшвилла

Стремясь усилить присутствие правоохранительных органов в центре Эшвилла, офис шерифа округа Банкомб ищет дополнительное финансирование. Во время брифинга с комиссарами округа офис запросил 186,000 XNUMX долларов на поддержку инициативы, которая продлится до июня. Предлагаемый план направлен на усиление патрулирования по вечерам в пятницу и субботу и назначение персонала в разведывательный центр реального времени для наблюдения за районом.

В отличие от исходной статьи, офис уточнил, что эта инициатива не предполагает новых сотрудников, а вместо этого поручает существующим заместителям выполнять второстепенные задания. Решение реализовать этот план было вызвано опасениями, выраженными рабочими центра города, которые по-прежнему недовольны реакцией города на проблемы общественной безопасности.

Члены комиссии округа отложили голосование по запросу о финансировании, решив еще раз рассмотреть предложение, прежде чем принять решение. Включение поправки к бюджету запрошенных средств в повестку дня на следующий месяц все еще остается неопределенным.

Шериф Квентин Миллер подчеркнул, что его офис открыт для корректировки даты начала инициативы в зависимости от наличия финансирования. В случае одобрения финансирования офис шерифа планирует сотрудничать с городом, чтобы определить масштабы и логистику расширенного патрулирования.

Усиленное патрулирование в центре города направлено на решение растущих проблем как владельцев бизнеса, так и рабочих в этом районе. Увеличивая присутствие правоохранительных органов в ночное время пик, офис шерифа округа Банкомб надеется внести свой вклад в создание более безопасной и защищенной среды для жителей и гостей центра города Эшвилл.