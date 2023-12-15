Защитники Ромеовилля взяли на себя инициативу в победе на конференции

Защитник «Ромеовилля» Ти Джей Ли сыграл решающую роль в том, чтобы привести свою команду к победе над соперницей Джолиет Уэст в важной игре конференции Southwest Prairie Conference. Старший защитник стал единственным старшим в команде, взяв на себя ответственность быть лидером и руководить своими молодыми товарищами по команде на протяжении всего сезона. Лидерство Ли было очевидно как на площадке, так и за ее пределами: он стал более громким и установил прочную связь со своими товарищами по команде, создавая семейную атмосферу внутри команды.

В игре против Джолиет Уэст Ли набрал 13 очков, помогая Ромеовиллю взять под контроль в четвертой четверти и обеспечить победу со счетом 61–54. Наряду с Ли ключевую роль сыграл защитник-второкурсник Микейс Джонсон, набравший 14 очков и сделавший семь подборов. Младший центровой Адам Уокер оказал значительное влияние на оборону четырьмя блок-шотами, включая запоминающийся блок, который зарядил толпу энергией. Аамир Шеннон, Тристиан Сондерс и Зайон Гросс проложили путь Джолиет Уэст своим результативным вкладом.

Тренер «Ромеовилля» Марк Ховард похвалил Ли за его игру и лидерство, подчеркнув его опыт игры в больших играх и его способность делать маленькие вещи, которые не отображаются в статистике. Ховард также похвалил Уокера за его оборонительное мастерство, отметив его способность блокировать удары и влиять на игру у кольца.

Для Джолиет Уэст это был разочаровывающий вечер для звездного игрока Джастуса Макнэйра, который не смог выполнить бросок с поля и забил только со штрафных. Однако тренер Джолиет Уэст Джереми Крейгер увидел в этом возможность для команды учиться и расти, подчеркивая важность как неудач, так и успехов при подготовке к постсезону.

Тем временем Джонсон выразил восторг по поводу сыгранности команды и интеграции в состав влиятельных трансферов DJ Porter и EJ Mosley. Он подчеркнул прочную связь, которую установила команда, и положительное влияние, которое она оказывает на их выступления.

В целом, защитники Ромеовилля во главе с Ти Джей Ли и Микейсом Джонсоном продемонстрировали свое лидерство и мастерство в победе над Джолиет Уэст, укрепив свои позиции на конференции Юго-западных прерий.