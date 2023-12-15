В облачном хранилище провайдера произошел критический сбой, из-за которого пользователи не могут получить доступ к файлам

Резюме: Поставщик облачного хранилища Box в настоящее время сталкивается с критическим сбоем, из-за которого его услуги стали недоступны для пользователей. Сбой, начавшийся в 9 утра по восточному времени, влияет на вход в систему, загрузку, загрузку и вызовы API. Box подтвердил, что затронуты все ее услуги. Пользователи, пытающиеся получить доступ к платформе, получают сообщение об ошибке HTTP 503. Разочарованные клиенты обратились в социальные сети, чтобы выразить свою обеспокоенность по поводу последствий для их бизнеса. На данный момент Box не предоставил никакой дополнительной информации относительно причины или решения сбоя.

Вместо прямого цитирования статьи привожу ее перефразированную версию:

Поставщик облачного хранилища Box столкнулся с серьезным сбоем, из-за которого пользователи не могут получить доступ к своим хранимым файлам. Отключение началось сегодня ранее и затронуло различные аспекты сервисов Box, включая вход в систему, загрузку, загрузку и вызовы API. Пользователи сталкиваются с сообщениями об ошибке HTTP 503 при попытке доступа к платформе. Социальные сети переполнены разочарованными клиентами, выражающими свое недовольство отключением электроэнергии, особенно во время напряженного курортного сезона. Бокс пока не предоставил дополнительную информацию о причине сбоя и сроках его устранения.

Обратите внимание, что ситуация развивается, и дальнейшие обновления будут предоставляться по мере поступления дополнительной информации.