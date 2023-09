Gearbox, компания, создавшая серию Borderlands, выставлена ​​на продажу

By

По сообщениям, Gearbox, американская игровая компания, известная разработкой серии Borderlands, в настоящее время выставлена ​​на продажу. Материнская компания Gearbox, Embracer, рассматривает различные варианты, один из которых — продажа студии. Несколько третьих лиц уже проявили интерес к приобретению компании. Однако ни Embracer, ни Gearbox не дали никаких официальных комментариев по этому поводу.

Эта новость пришла в непростое время для Embracer, поскольку в настоящее время компания переживает масштабный процесс реструктуризации. В рамках этой реструктуризации уже закрылась студия Volition, создавшая популярную серию Saints Row. Ранее в этом году Embracer объявила о своих планах закрыть студии и отменить игры после того, как сорвалась сделка на 2 миллиарда долларов с саудовской государственной компанией Savvy Games Group.

Embracer Group, материнская компания, в последние годы активно занималась поглощениями, приобретя несколько известных студий, включая Crystal Dynamics, разработчика Tomb Raider. Приобретение Gearbox было завершено в феврале 2021 года, стоимость компании составила до 1.4 миллиарда долларов. Gearbox недавно выпустила спин-оффы Borderlands — Tiny Tina’s Wonderlands и New Tales from the Borderlands. В этом году они также опубликовали успешный мародерный шутер Remnant 2. Кроме того, где-то в 3 году они собираются опубликовать Homeworld 2024, научно-фантастическую стратегию в реальном времени, разработанную Blackbird Interactive.

Компания также расширяет свое присутствие за пределами игрового мира: летом 2024 года в кинотеатрах должен появиться фильм Borderlands режиссера Эли Рота. Это указывает на то, что, несмотря на текущую неопределенность вокруг будущего компании, Gearbox остается приверженной своей франшизе и активно работает над новыми проектами.

