Blackstar представляет серию ламповых усилителей HT Venue MKIII с технологией CabRig

Blackstar Amplification недавно выпустила третье поколение своей серии ламповых усилителей HT Venue, известное как MKIII. Эта новая серия включает в себя технологию CabRig, использованную в линейке St. James и Amped, что делает ее универсальным инструментом как для студии, так и для сцены. Обновление MKIII доступно в нескольких моделях, включая головки HT Club на 50 Вт и HT Stage на 100 Вт, комбинированные усилители 1×12 и 2×12, а также комбоусилитель HT Club на 40 Вт.

Одной из ключевых особенностей усилителей MKIII является технология CabRig, которая позволяет пользователям настраивать параметры динамика, кабинета, микрофона и имитации комнаты. Выходы CabRig можно использовать в режиме ожидания, обеспечивая прямую запись на стол или DAW. Кроме того, эти усилители поставляются с лампами мощности EL34 и лампами предусилителя ECC83, хотя пользователи могут при желании заменить их на 6L6.

Модели MKIII также оснащены обновленной цифровой реверберацией с переключателями Dark и Light, предлагающими различные тембры реверберации в стиле комнаты и тарелки. На передней панели имеется широкий набор элементов управления и опций эквалайзера для удовлетворения различных стилей игры. Функция ISF (Infinite Shape Feature) от Blackstar обеспечивает глобальный эквалайзер для овердрайва, позволяя пользователям переключаться между акцентами США и Великобритании. Каждый канал имеет два режима с ножным переключением.

Более того, серия MKIII включает в себя переключатель снижения мощности, позволяющий пользователям снизить выходную мощность усилителей до 10% от максимальной. Это делает их подходящими для различных сред и стилей. Усилители MKIII также предлагают петли эффектов, улучшенные выходы XLR и для наушников, а также возможность использовать программное обеспечение Architect для глубокого редактирования звука.

Новая серия HT Venue MKIII уже доступна для предварительного заказа. Для получения более подробной информации посетите Blackstar Amps.

источники:

– Усиление Blackstar (без URL-адреса)