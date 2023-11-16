Разблокированные телефоны Google Pixel поступят в продажу в начале Черной пятницы: обновите свой телефон без контрактов

Хотите обновить свой телефон, но хотите избежать длительных контрактов с операторами связи? Не ищите ничего, кроме распродажи разблокированных телефонов Google Pixel в начале Черной пятницы на Amazon. Эта распродажа позволит вам приобрести один из лучших телефонов Android на рынке, сэкономив при этом до 400 долларов. Кроме того, вам не нужно беспокоиться об открытии новой линии или обмене старого устройства. Предложения также доступны непосредственно в Google Store.

Стоят ли ранние распродажи в Черную пятницу того? Хотя ритейлеры начинают распродажи «Черной пятницы» уже в Хэллоуин, качество предложений может варьироваться. Однако по мере того, как в ноябре многие предложения становятся такими же, как и большие скидки, которые вы найдете во время выходных в честь Дня Благодарения. Так что определенно стоит следить за этими ранними продажами. Ознакомьтесь с лучшими предложениями Черной пятницы, которые мы нашли!

Одним из выдающихся вариантов на этой распродаже является Google Pixel 8 Pro, текущая флагманская модель. Он был снижен до 859 долларов по сравнению с первоначальной ценой в 1,059 долларов. Хотя, по словам Эндрю Ланксона из CNET, камеры Pixel 8 Pro на ранних этапах столкнулись с некоторыми проблемами, Pixel 8 в целом предлагает лучшие впечатления. Теперь вы можете приобрести Pixel 8 за 549 ​​долларов вместо 600 долларов.

Если вы обновляете старый телефон, линейка Pixel 7 — отличный выбор. Более крупный 6.7-дюймовый Pixel 7 Pro доступен за 649 долларов (первоначально 899 долларов), а 6.3-дюймовый Pixel 7 — за 449 долларов. Для тех, кто экономит, Pixel 7A также продается за 374 доллара вместо 499 долларов.

Для тех, кто хочет войти в мир складных устройств, Google предлагает скидку на гибрид планшета и телефона Pixel Fold. Хотя это складное устройство первого поколения от Google и оно может не соответствовать Samsung Z Fold 5, оно предлагает отличную точку входа для тех, кто работает в экосистеме Google. А учитывая огромную скидку в 400 долларов, эту сделку стоит рассмотреть.

Не забудьте ознакомиться с разнообразием цветов и вариантов конфигурации, доступных на этой распродаже, а также с чехлами для защиты вашего нового устройства. Если Google Pixel вам не подходит, обязательно изучите другие телефонные предложения Черной пятницы. Обновите свой телефон, наслаждайтесь свободой разблокированного устройства и сэкономьте при этом деньги!