Bioz расширяет партнерство с PromoCell для улучшения исследований клеток

Bioz, Inc., известная компания-разработчик программного обеспечения для искусственного интеллекта, рада объявить о расширении сотрудничества с PromoCell, ведущим мировым производителем человеческих клеток и сред для клеточных культур. PromoCell, штаб-квартира которой находится в Германии, предлагает широкий спектр продуктов, включая первичные, стволовые клетки и клетки крови человека, а также оптимизированные среды для культивирования клеток. Их продукция получила огромное признание в научном сообществе и цитировалась в более чем 60,000 XNUMX научных публикациях по всему миру.

Расширение партнерства позволит Bioz не только продолжать использовать обширный портфель продуктов PromoCell, но и расширить свои возможности в поддержке академических и медицинских исследователей в их стремлении к прорывам в области клеточных исследований. Объединив программное обеспечение Bioz на базе искусственного интеллекта с высококачественными продуктами PromoCell, исследователи получат доступ к передовым инструментам и надежным ресурсам, которые облегчат их эксперименты и исследования.

Обязательство PromoCell предоставлять исследователям самые современные среды для культивирования клеток имеет жизненно важное значение для продвижения научного прогресса. Оптимизация условий культивирования клеток имеет решающее значение для обеспечения точных и воспроизводимых результатов в различных областях исследований, таких как исследования рака, открытие лекарств и регенеративная медицина. Сотрудничая с PromoCell, Bioz стремится расширить возможности исследователей с помощью инновационных решений, которые позволят им достичь превосходных результатов в своих исследовательских начинаниях.

Поскольку исследовательская среда продолжает развиваться, это расширенное партнерство между Bioz и PromoCell подтверждает их общую приверженность поддержке научного сообщества. Объединив свой опыт, ресурсы и технологии, Bioz и PromoCell готовы произвести революцию в исследованиях клеток и внести вклад в достижения, улучшающие здоровье и благополучие человека.

Определения:

1. ИИ (искусственный интеллект): моделирование человеческого интеллекта с помощью машин, позволяющее им выполнять задачи, которые обычно требуют человеческого интеллекта.

2. Среды для культивирования клеток: питательные растворы, используемые для поддержки роста и выживания клеток in vitro.

источники:

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