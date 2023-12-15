Mercedes представляет на выставке CES передовую информационно-развлекательную систему с искусственным интеллектом

Mercedes-Benz представил свою долгожданную информационно-развлекательную систему с искусственным интеллектом на выставке Consumer Electronics Show (CES) 2022 года. Новая система обещает революционизировать способы взаимодействия водителей со своими транспортными средствами, предлагая более естественный и человеческий опыт.

В отличие от традиционных информационно-развлекательных систем, которые часто требуют от пользователей навигации по сложным меню и командам, система искусственного интеллекта Mercedes использует передовую технологию распознавания голоса, чтобы понимать команды на естественном языке и реагировать на них. Это означает, что водители могут просто сказать «Привет, Мерседес» после любого запроса, и система поймет и отреагирует соответствующим образом.

Но на этом достижения не заканчиваются. Информационно-развлекательная система Mercedes с искусственным интеллектом также включает в себя возможности машинного обучения, что позволяет ей с течением времени изучать предпочтения и привычки отдельных водителей. Этот персонализированный опыт гарантирует, что система может предугадывать и удовлетворять потребности водителя, будь то воспроизведение его любимой музыки, регулировка настроек климат-контроля или указание маршрута до любимой кофейни.

В дополнение к улучшенным функциям распознавания голоса и персонализации система искусственного интеллекта Mercedes также может похвастаться интуитивно понятным и визуально привлекательным пользовательским интерфейсом. Дисплей системы с высоким разрешением обеспечивает четкую графику и яркие цвета, что позволяет водителям легко перемещаться по меню и получать доступ к различным функциям.

Приверженность Mercedes к инновациям еще раз подтверждается предварительным просмотром электромобиля G-Class 2025 года на выставке CES. Полностью электрическая версия культового внедорожника G-класса обещает объединить классический дизайн бренда с передовыми электрическими технологиями, обеспечивая экологичное и в то же время роскошное вождение.

Представляя свою революционную информационно-развлекательную систему на базе искусственного интеллекта и впечатляющий взгляд на электромобиль G-Класса 2025 года, Mercedes-Benz подтверждает свою позицию лидера в области автомобильных технологий и устойчивого развития. Водители могут рассчитывать на будущее, где будет беспрепятственное и интуитивно понятное взаимодействие со своими транспортными средствами, при этом сокращая выбросы углекислого газа.