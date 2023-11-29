PC Gaming Show: демонстрация самых ожидаемых неизданных компьютерных игр

Приготовьтесь к захватывающему событию в мире компьютерных игр! PC Gaming Show: Most Wanted Powered by Intel собирается увлечь геймеров в четверг, 30 ноября 2023 года, в 6:XNUMX по Гринвичу. Это долгожданное шоу, рассказанное известной британской актрисой озвучивания Амелией Тайлер, обещает стать захватывающим событием для любителей игр во всем мире.

Мероприятие, организованное британским киберспортсменом Фрэнки Уордом, постоянным ведущим PC Gaming Show, представит зрителям обратный отсчет 25 самых захватывающих неизданных игр для ПК. Выбор основан на голосах более 70 уважаемых «членов совета» игровой индустрии. В этот разнообразный совет входят светила индустрии, журналисты и создатели контента, в том числе такие имена, как Сид Мейер, Тим Шафер и Бренда Ромеро.

PC Gaming Show: Most Wanted стремится предоставить платформу как для известных франшиз, так и для менее известных игр от небольших студий. Эван Лахти, главный редактор PC Gamer, заявляет: «В списке самых разыскиваемых будут неожиданные жемчужины от небольших студий наряду с крупнейшими франшизами, потому что это история компьютерных игр».

Шоу будет включать не только эксклюзивные интервью с разработчиками таких долгожданных игр, как Homeworld 3, Path of Exile 2 и Unforetold: Witchstone, но также посещение студий по всему миру, новые трейлеры и захватывающие анонсы. От кланов вампиров до психо-хоррор-ролевых игр — зрители могут рассчитывать на самые разнообразные игровые впечатления.

PC Gaming Show: Most Wanted будет транслироваться в прямом эфире на различных платформах, включая каналы PC Gamer Twitch и YouTube, Steam и китайскую платформу Bilibili. Кроме того, шоу будет транслироваться с локализованными субтитрами на английском, корейском, японском, китайском (упрощенном), испанском, немецком и французском языках.

Присоединяйтесь к Амелии Тайлер и ряду популярных стримеров, в том числе Asmongold, Esfand и AnneMunition, и они делятся своими реакциями в прямом эфире на список самых разыскиваемых. Обязательно пометьте свои календари и настройтесь на витрину самых ожидаемых неизданных компьютерных игр!

Часто задаваемые вопросы

1. Когда и где пройдет PC Gaming Show: Most Wanted?

PC Gaming Show: Most Wanted Powered by Intel состоится в четверг, 30 ноября 2023 года, в 6:XNUMX по Гринвичу. Он будет транслироваться в прямом эфире на каналах PC Gamer Twitch и YouTube, в Steam и на китайской платформе Bilibili.

2. Кто будет вести передачу?

Комментировать шоу будет Амелия Тайлер, известная британская актриса озвучивания, известная своей работой в популярной ролевой игре Baldur's Gate 3.

3. Могу ли я ожидать каких-либо эксклюзивных интервью или закулисного контента?

Абсолютно! На PC Gaming Show: Most Wanted будут представлены эксклюзивные интервью с разработчиками таких долгожданных игр, как Homeworld 3, Path of Exile 2 и Unforetold: Witchstone. Шоу также позволит заглянуть за кулисы студий по всему миру, дав зрителям возможность заглянуть в процесс разработки.

4. Будут ли стримеры делиться своими реакциями на список самых разыскиваемых?

Да! Популярные стримеры, такие как Asmongold, Esfand и AnneMunition, присоединятся к Амелии Тайлер, чтобы поделиться своими реакциями на список самых разыскиваемых преступников по мере его появления.

5. На каких языках будет доступно шоу?

PC Gaming Show: Most Wanted будет транслироваться с локализованными субтитрами на английском, корейском, японском, китайском (упрощенном), испанском, немецком и французском языках, что позволит более широкой аудитории насладиться событием.

источники: PCGamer.com