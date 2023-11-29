Возвращение за гранью добра и зла: долгожданное юбилейное издание

Игровой мир кипит от волнения, когда любимая классика Beyond Good & Evil вновь появляется в виде специального издания, приуроченного к 20-летнему юбилею. Магазин Microsoft Xbox неожиданно включил игру в список, продемонстрировав потрясающие скриншоты и захватывающие подробности, прежде чем быстро отключить ее. Однако Интернет быстро завоевал популярность, распространяя новости со скоростью лесного пожара.

Anniversary Edition обещает улучшенные игровые возможности с разрешением 4K и плавной производительностью 60 кадров в секунду. Игроки могут рассчитывать на улучшенную графику, управление и звук, которые оживят фантастический мир Hillys, как никогда раньше. Но это еще не все: в этом выпуске также представлены совершенно новые функции, в том числе возможности автосохранения и перекрестного сохранения, которые делают игровой процесс плавным на разных устройствах.

Поклонники оригинальной игры будут рады открыть для себя новый режим ускоренного прохождения и обновленные достижения, которые предоставят новые испытания даже самым опытным игрокам. Кроме того, охота за сокровищами по всему холму Хиллис предлагает эксклюзивные награды и возможность заглянуть в увлекательное прошлое главной героини Джейд. Развитие и секреты игры прекрасно представлены в юбилейной галерее, позволяющей игрокам глубже погрузиться в увлекательный мир Beyond Good & Evil.

Хотя это захватывающее возрождение пропустило фактическое 20-летие, оно убедительно указывает на то, что официальное объявление и релиз неизбежны. Ubisoft, издатель игры, пока не прокомментировал недавнее появление игры в магазине Xbox. Однако Совет по рейтингам электронного программного обеспечения (ESRB) уже оценил 20th Anniversary Edition для нескольких платформ, включая PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и ПК, предполагая, что широкий выпуск не за горами.

Beyond Good & Evil изначально покорила сердца геймеров в 2003 году, получив признание критиков за увлекательное повествование и увлекательный игровой процесс. Долгожданное продолжение Beyond Good & Evil 2 было анонсировано в 2017 году, но столкнулось с многочисленными задержками и ограниченным количеством обновлений. Несмотря на трудности, фанаты сохраняют надежду, что эта долгожданная игра в конечном итоге воплотится в жизнь.

источники:

– Магазин Xbox: [xbox.com/exciting-gaming-news]

– ESRB: [esrb.org/20th-anniversary-edition-ratings]

FAQ

В: На каких платформах будет выпущено издание Beyond Good & Evil, посвященное 20-летнему юбилею?

О: Ожидается, что игра выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК.

Вопрос: Какие новые функции и улучшения ждут игроков в этом выпуске?

О: Версия 20th Anniversary Edition обеспечивает разрешение 4K, скорость 60 кадров в секунду, улучшенную графику, элементы управления и звук. В нем также представлены автосохранение, перекрестное сохранение, режим ускоренного прохождения и обновленные достижения.

Вопрос: Связана ли Beyond Good & Evil 2 с изданием, посвященным 20-летнему юбилею?

О: Beyond Good & Evil 2 — это отдельная игра, которая все еще находится в разработке. 20th Anniversary Edition — это специальное издание оригинальной игры.

В: Когда выйдет издание Beyond Good & Evil, посвященное 20-летию?

О: Хотя официальная дата релиза не объявлена, недавнее появление игры в магазине Xbox указывает на то, что запуск может произойти в ближайшее время. Следите за обновлениями от Ubisoft.

Вопрос: Могут ли игроки ожидать какого-либо дополнительного контента или наград в юбилейном издании 20th Anniversary Edition?

О: Да, игроки могут наслаждаться охотой за сокровищами на протяжении всей игры и находить эксклюзивные награды. Юбилейная галерея также дает представление о разработке и секретах игры.