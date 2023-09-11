Настольные спектрометры могут эффективно анализировать пиролизные масла, показывает исследование Астонского университета

Недавнее исследование, проведенное исследователями из Астонского университета, продемонстрировало, что настольные спектрометры могут эффективно анализировать пиролизные бионефти, предлагая экономичную альтернативу спектрометрам сильного поля. Пиролизные биомасла производятся путем воздействия высоких температур на промышленные или сельскохозяйственные отходы, и их все чаще рассматривают в качестве заменителей ископаемого топлива. Однако анализ сложных смесей, присутствующих в этих биомаслах, оказался сложной и дорогостоящей задачей.

Состав пиролизных биомасел играет решающую роль в определении их стабильности и последующей обработки. В частности, присутствие кислородсодержащих химических веществ, таких как карбонильные группы, может оказать серьезное влияние на коррозионную активность и стабильность масла. Спектрометрия ядерного магнитного резонанса в сильном поле (ЯМР) была основным методом анализа идентификации и концентрации химических веществ в образцах. Однако ЯМР-спектрометры высокого поля стоят дорого (от 600,000 10 до XNUMX миллионов фунтов стерлингов) и требуют дорогих криогенов и растворителей.

Чтобы решить эту проблему, доктор Роберт Эванс и его команда из Астонского университета исследовали эффективность настольных ЯМР-спектрометров при анализе пиролизных масел. Настольные спектрометры, в которых используются постоянные магниты и не требуют криогенного охлаждения, значительно дешевле приобретать и обслуживать. Хотя они имеют меньшую чувствительность и разрешение по сравнению со спектрометрами высокого поля, они обычно используются в учебных лабораториях и исследованиях.

В исследовании, проведенном в сотрудничестве с Университетом Теннесси, сравнивались результаты, полученные с помощью настольных спектрометров, с результатами, полученными с помощью спектрометров высокого поля и других аналитических методов. Исследователи оценили пиролизные масла, полученные из различных растений, и обнаружили, что настольные спектрометры превосходят титровальный анализ по общей концентрации карбонила. Они также подтвердили эффективность высокопольной спектрометрии при обнаружении карбонильных групп, таких как кетоны, альдегиды и хиноны.

Доктор Эванс подчеркнул, что, несмотря на известные ограничения настольных спектрометров, они смогли получить данные ЯМР того же качества, что и спектрометры сильного поля. Это открывает путь к более простому, экономичному и более доступному ЯМР-анализу пиролизных масел для более широкого круга пользователей.

В целом, это исследование демонстрирует потенциал настольных спектрометров в анализе сложных смесей, обеспечивая доступное и эффективное решение для изучения и понимания пиролизных бионефтей.

Источник: Астонский университет, Тан Б. и др. «Количественный низкопольный ядерно-магнитный резонансный анализ карбонильных групп 19F в пиролизных маслах». ChemSusChem. doi:10.1002/cssc.202300625