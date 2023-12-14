Instagram представляет новые функции для борьбы с фейковыми аккаунтами и спамом

Instagram предпринимает шаги по устранению спама и фейковых аккаунтов на своей платформе, вводя новые функции, которые позволяют пользователям фильтровать запросы на подписку и удалять спам-теги. Гигант социальных сетей стремится улучшить пользовательский опыт и сохранить аутентичность своей пользовательской базы.

Одной из ключевых функций является автоматическая фильтрация запросов на подписку от подозрительных спам-аккаунтов или учетных записей ботов в отдельный почтовый ящик. Пользователи могут вручную одобрять подлинные запросы и массово удалять остальные, включая существующих подписчиков, которых Instagram считает недостоверными. Разделяя спам-аккаунты, пользователи могут иметь более чистый и достоверный список подписчиков.

Кроме того, Instagram внедряет возможность массового удаления спам-тегов. Эта функция позволяет пользователям удалять нежелательные теги, которые распространены в их сообщениях. Благодаря этому пользователи смогут лучше контролировать контент, связанный с их учетной записью, и обеспечивать его соответствие рекомендациям Instagram.

Чтобы еще больше помочь пользователям поддерживать безопасное и аутентичное присутствие в Интернете, Instagram также введет в приложение подсказки, которые будут предупреждать пользователей, когда их публикации нарушают правила платформы. Эти подсказки будут служить полезным напоминанием пользователям о необходимости проверки их контента и обеспечения соответствия стандартам сообщества.

С помощью этих новых функций Instagram стремится создать более безопасную и надежную среду для своих пользователей, сокращая количество фейковых аккаунтов и спама. Предоставляя пользователям возможность фильтровать и удалять нежелательный контент, они могут создавать персонализированный опыт Instagram, отражающий их истинные интересы и связи.

В целом усилия Instagram по борьбе с фейковыми аккаунтами и спамом заслуживают похвалы. Отдавая приоритет пользовательскому опыту и аутентичности, платформа предпринимает важные шаги в поддержании целостности своей пользовательской базы и формировании позитивного онлайн-сообщества.