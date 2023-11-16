Удивительные предложения на уличные подарки в магазинах Bass Pro перед распродажей в Черную пятницу

Ищете идеальный подарок для своих друзей и семьи, любящих отдых на природе? Bass Pro Shops здесь, чтобы облегчить ваши праздничные покупки благодаря ранним предложениям на товары ведущих брендов, таких как Garmin, Hydro Flask, Osprey и других. Приготовьтесь к сезону подарков, ознакомившись с этими невероятными предложениями перед Черной пятницей, подобранными специально для вас.

Идеи для подарка:

– Спутниковый коммуникатор Garmin inReach Mini 2: скидка 100 долларов! Держите своих близких на связи, даже когда они не на связи. Этот компактный спутниковый мессенджер от Garmin меняет правила игры. Не пропустите наш подробный обзор inReach Mini 2, чтобы узнать больше о его впечатляющих возможностях.

– Garmin inReach Messenger: сэкономьте 50 долларов! Ощутите более длительное время автономной работы при обмене сообщениями в отдаленных районах. Прочтите наш обзор, чтобы понять, почему это необходимо для любителей активного отдыха.

– Мини-портативный GPS-спутниковый коммуникатор Garmin inReach: получите скидку 120 долларов! Этот портативный GPS-коммуникатор обеспечит безопасность и связь ваших близких во время их приключений на природе. Узнайте больше о его возможностях.

– Женский рюкзак Osprey Ariel 55: скидка 25%! Удобный и прочный рюкзак, созданный специально для женщин. Поторопитесь и заключите эту сделку, пока она не закончилась.

Бюджетные подарки:

– Оригинальное пуховое уличное одеяло Rumpl: скидка 20%! Сохраняйте тепло и уют во время походов с этим легким и компактным одеялом.

– Гидрофляга 20 унций. Бутылка для воды с широким горлом: получите скидку 23%! Сохраняйте напитки холодными или горячими в течение нескольких часов с помощью этой высококачественной бутылки для воды.

– Сухая сумка Sea to Summit Big River: теперь скидка 23%! Защитите свое снаряжение от воды и влаги с помощью этой прочной сухой сумки от Sea to Summit.

– Банк питания BioLite Charge PD USB-C: сэкономьте 37%! Никогда больше не разряжается аккумулятор с этим портативным блоком питания, который идеально подходит для зарядки ваших устройств в дороге.

– Стекируемая пинта YETI Rambler емкостью 16 унций с крышкой MagSlider: получите скидку 25%! Поддерживайте идеальную температуру ваших напитков с помощью этого изолированного стакана для пинты.

– ЙЕТИ Рамблер 14 унций. Кружка с крышкой MagSlider: скидка 20%! Пейте любимые горячие напитки, куда бы вы ни пошли, с помощью этой прочной и стильной кружки.

Чулки:

– Салфетки Бена с 30% ДЭТА от клещей и насекомых: сэкономьте 28%! Избавьтесь от надоедливых насекомых с помощью этих удобных и эффективных салфеток, отпугивающих насекомых.

– Складная походная кружка Sea to Summit X-Mug: теперь скидка 28%! Наслаждайтесь горячими напитками в этой компактной складной кружке, идеально подходящей для походов.

– Sea to Summit Wilderness Wash: получите скидку 40%! Сохраняйте чистоту и свежесть с помощью этого биоразлагаемого многоцелевого моющего средства.

– Полотенце Rumpl Everywhere: скидка 20%! Быстро высушите это универсальное и легкое полотенце, идеально подходящее для приключений на свежем воздухе.

Не упустите эти фантастические предложения на распродаже Bass Pro Shops перед Черной пятницей. Найдите больше вариантов подарков для систем сна и туристического снаряжения, которые наверняка порадуют любого любителя активного отдыха из вашего списка.