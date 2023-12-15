Bank of America закроет более 100 отделений в США к концу года

Bank of America объявил о планах закрыть более 100 отделений по всей территории Соединенных Штатов к концу этого года, что сигнализирует о стратегическом сдвиге в сторону сокращения присутствия розничных банковских услуг. Банк из Шарлотты уже закрыл 95 отделений в 2023 году и намерен закрыть еще 15 к концу текущего года.

Решение о закрытии физических отделений является частью более широкой отраслевой тенденции, которая началась в 2010 году и была ускорена пандемией COVID-19. Нехватка рабочей силы и снижение посещаемости побудили многие банки, в том числе Bank of America, пересмотреть свое физическое присутствие.

Однако, даже несмотря на то, что Bank of America сокращает свою физическую сеть филиалов, он по-прежнему стремится удовлетворить потребности клиентов в цифровых банковских решениях. Банк стремится предоставить надежные возможности онлайн-банкинга, чтобы клиенты могли легко получить удаленный доступ к своим финансовым услугам.

В Нью-Джерси Bank of America закрыл один филиал в 2023 году, вопреки предыдущему заявлению, в котором упоминалось о четырех закрытиях. Закрытое отделение располагалось по адресу: 288 North Broad St. в Элизабет. Кроме того, к концу 2024 года банк планирует закрыть три филиала в Лоуренс-Тауншип, Спотсвуде и Нью-Милфорде.

Стоит отметить, что среди закрытия Нью-Джерси есть одно положительное событие. Филиал в Хобокене переезжает по новому адресу: с 1 Firehouse Plaza на 55 Washington Street.

Усилия по реструктуризации Bank of America выходят за пределы Нью-Джерси. Банк подтвердил или запланировал закрытие в других штатах, включая Аризону, Калифорнию, Коннектикут, Округ Колумбия, Флориду, Джорджию, Иллинойс, Массачусетс, Мэриленд, Мичиган, Миссури, Северную Каролину, Нью-Гэмпшир, Неваду, Нью-Йорк, Оклахому, Орегон. , Пенсильвания, Южная Каролина, Теннесси, Техас, Вирджиния и Вашингтон.

Поскольку банковское дело продолжает развиваться в эпоху цифровых технологий, финансовые учреждения, такие как Bank of America, адаптируют свои стратегии в соответствии с предпочтениями клиентов и технологическими достижениями.