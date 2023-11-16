Будущее физических носителей: анонсировано физическое издание Baldur's Gate 3

Larian Studios порадовала фанатов, объявив о выпуске долгожданного физического издания Baldur's Gate 3. Это роскошное издание, доступное для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X в первом квартале 2024 года, предлагает захватывающий игровой процесс, как никакой другой.

С этим релизом Larian Studios делает смелый шаг и открывает будущее физических носителей. Майкл Доус, директор издательского отдела Larian, выразил свое восхищение этим экспериментальным подходом. Они считают, что это представляет будущее физических носителей для студии. Изучая коллекционное издание, команда вложила свои знания в создание непревзойденной ценности для игроков.

Физическое издание Baldur's Gate 3: Deluxe Edition будет продаваться исключительно в магазине Larian. Вы уже можете предварительно заказать свою копию и гарантировать ее доступность. Важно отметить, что это не ограниченное коллекционное издание, поэтому не стоит паниковать, если вы не сможете получить его сразу.

Что отличает физическое издание Deluxe Edition, так это дополнительные возможности, которые оно предлагает. В дополнение к огромной эксклюзивной игровой коробке и всему существующему контенту Digital Deluxe игроки получат целую сокровищницу дополнений. В их число входят оригинальный саундтрек на трех компакт-дисках, тканевая карта мира, две тканевые нашивки, тридцать две наклейки и потрясающий художественный постер Baldur's Gate 3.

Baldur's Gate 3 получила заслуженное признание и одобрение с момента своего официального релиза на ПК в августе. С семью победами на Golden Joysticks и восемью номинациями на предстоящей Game Awards, Larian Studios, несомненно, находится на победной серии. Поклонники могут ожидать еще одного захватывающего объявления на Game Awards 7 декабря: долгожданной даты выпуска Xbox.

Baldur’s Gate 3 очаровала игроков своим захватывающим игровым процессом, сложными персонажами и полезными исследованиями. Если вы еще не отправились в это эпическое приключение, сейчас самое время погрузиться в мир фэнтези и приключений.

Вопросы и ответы:

В: Когда выйдет физическое издание Baldur's Gate 3?

О: Физическая версия будет доступна в первом квартале 2024 года.

Вопрос: Где я могу сделать предзаказ на физическое издание?

О: Физическое издание можно предварительно заказать исключительно в магазине Larian.

Вопрос: Какие дополнительные возможности включены в физическое издание Deluxe Edition?

О: Физическое издание Deluxe Edition включает в себя оригинальный саундтрек на трех компакт-дисках, тканевую карту мира, две тканевые нашивки, тридцать две наклейки и художественный постер Baldur's Gate 3.

В: Будет ли коллекционное издание?

О: Нет, физическое издание не является коллекционным изданием.