Город Бейкерсфилд получил грант в размере 22.5 миллионов долларов на развитие сообщества

В Центре для престарелых Бейкерсфилда утреннее бинго было прервано важным объявлением: город Бейкерсфилд получил грант в размере 22.5 миллионов долларов в рамках программы штата по трансформации климата. Эту новость сообщили городские чиновники, собравшиеся в центре для престарелых в понедельник утром.

Грант под названием «Southeast Strong» является одним из четырех проектов в штате, которые получат такую ​​​​же сумму финансирования. Хотя сумма составила на 7 миллионов долларов меньше, чем запрашивал город, чиновники сохраняют оптимизм. Грант будет передан на рассмотрение Совета по стратегическому развитию штата 14 декабря для окончательного утверждения.

Джейсон Катер, менеджер городского департамента экономического и общественного развития, заявил, что строительство, по оценкам, займет от 18 до 24 месяцев после периода консультаций и обсуждения финансирования. Хотя дата начала еще не определена до получения одобрения городского совета, город надеется начать строительство к осени 2024 года. Требования штата позволяют начать строительство уже следующим летом и не позднее 2029 года.

Деньги гранта будут использованы для финансирования различных проектов вдоль 5-мильного коридора на юго-востоке Бейкерсфилда, удовлетворяя потребности, выявленные жителями. Эти проекты включают строительство нового Центра для престарелых в Бейкерсфилде, увеличение количества доступных вариантов жилья, посадку деревьев в парке Мартина Лютера Кинга-младшего, улучшение общественного транспорта, общественные сады и мощение бульвара Мартина Лютера Кинга-младшего.

Центральным элементом нового центра для престарелых станет четырехэтажное здание с 36 субсидируемыми арендными помещениями, столовыми, художественными и оздоровительными учреждениями, а также общими зелеными насаждениями. Кроме того, будет создан субсидируемый центр совместного использования поездок, где пожилые люди смогут арендовать автомобили по доступной цене.

Грант также поддержит расширение автобусных остановок в юго-восточном районе, создавая более прямые маршруты и сокращая время в пути.

Заявка города Бейкерсфилд на получение гранта была подана в августе 2021 года, но процесс планирования начался еще в 2017 году. Бейкерсфилд был среди 16 муниципалитетов, подавших предварительные заявки, и только шесть в конечном итоге представили проекты, соответствующие критериям штата.

Программа «Преобразующие климатические сообщества» направлена ​​на сокращение загрязнения и устранение климатических последствий в исторически недостаточно обслуживаемых сообществах. Согласно государственной системе CalEnviroScreen 4.0, несколько районов Бейкерсфилда имеют право на участие в программе из-за высокого уровня их потребности.

Грантовое финансирование не только улучшит центр для престарелых и прилегающую территорию, но также предоставит обществу столь необходимые ресурсы и удобства.