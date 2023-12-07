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Карточка новичка Бэйба Рута 1914 года установила новые рекорды на аукционе памятных вещей

ByГабриэль Бота

Декабрь 7, 2023
Карточка новичка Бэйба Рута 1914 года установила новые рекорды на аукционе памятных вещей

На недавнем онлайн-аукционе карточка новичка Baltimore News 1914 года, принадлежащая Бэйбу Руту, была продана за ошеломительные 7.2 миллиона долларов, включая премию покупателя. Эта продажа знаменует собой значительное достижение в индустрии спортивных памятных вещей, закрепляя непреходящее наследие Рут спустя более чем 75 лет после его смерти.

По словам Брайана Дуайера, президента Robert Edward Auctions, редкость и происхождение карты определяют ее огромную ценность. Известно только 10 примеров, и карточка новичка Бэйба Рута считается одной из самых значительных в истории бейсбола.

Этот аукцион побил предыдущие рекорды, став самым дорогим из когда-либо проданных предметов, связанных с легендарным игроком. Она также стала третьей по величине ценой, когда-либо уплаченной за спортивную карту, приблизившись ко второй по величине цифре в 7.25 миллиона долларов за карту T206 Sweet Caporal Honus Wagner, проданную на аукционе в августе 2022 года. Однако она не достигла рекорда, установленного Открытка Topps с Микки Мэнтлом 1952 года, проданная в начале этого года за 12.6 миллиона долларов.

Историческая ценность карточки новичка Baltimore News 1914 года заключается не только в статусе Бэйба Рута как иконы бейсбола, но и в ее связи с ушедшей эпохой. Карточка была частью набора с изображениями игроков на лицевой стороне и расписаниями команд на оборотной стороне. Особенно примечательно, что Рут запечатлена в этом наборе в первые годы его карьеры в команде Boston Red Sox, поскольку он уже приобрел известность в возрасте 19 лет. Считалось, что карточки распространялись в виде бесплатного вкладыша в газете Baltimore News. .

До аукциона карта с 1998 года выставлялась в доме-музее Бэйб Рут в Балтиморе. При предыдущей продаже в июне 2021 года она досталась частному коллекционеру во Флориде за 6 миллионов долларов.

Эта продажа стала кульминацией осенних распродаж Robert Edward Auctions, принесших рекордные суммы. Всего аукционный дом сделал 93,151 22.1 ставку от рекордного числа участников, а объем продаж составил более 30 миллиона долларов, что является самым высоким показателем за XNUMX лет работы. Столь впечатляющая явка указывает на то, что рынок спортивных коллекционных товаров продолжает процветать.

By Габриэль Бота