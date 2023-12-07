Карточка новичка Бэйба Рута 1914 года установила новые рекорды на аукционе памятных вещей

На недавнем онлайн-аукционе карточка новичка Baltimore News 1914 года, принадлежащая Бэйбу Руту, была продана за ошеломительные 7.2 миллиона долларов, включая премию покупателя. Эта продажа знаменует собой значительное достижение в индустрии спортивных памятных вещей, закрепляя непреходящее наследие Рут спустя более чем 75 лет после его смерти.

По словам Брайана Дуайера, президента Robert Edward Auctions, редкость и происхождение карты определяют ее огромную ценность. Известно только 10 примеров, и карточка новичка Бэйба Рута считается одной из самых значительных в истории бейсбола.

Этот аукцион побил предыдущие рекорды, став самым дорогим из когда-либо проданных предметов, связанных с легендарным игроком. Она также стала третьей по величине ценой, когда-либо уплаченной за спортивную карту, приблизившись ко второй по величине цифре в 7.25 миллиона долларов за карту T206 Sweet Caporal Honus Wagner, проданную на аукционе в августе 2022 года. Однако она не достигла рекорда, установленного Открытка Topps с Микки Мэнтлом 1952 года, проданная в начале этого года за 12.6 миллиона долларов.

Историческая ценность карточки новичка Baltimore News 1914 года заключается не только в статусе Бэйба Рута как иконы бейсбола, но и в ее связи с ушедшей эпохой. Карточка была частью набора с изображениями игроков на лицевой стороне и расписаниями команд на оборотной стороне. Особенно примечательно, что Рут запечатлена в этом наборе в первые годы его карьеры в команде Boston Red Sox, поскольку он уже приобрел известность в возрасте 19 лет. Считалось, что карточки распространялись в виде бесплатного вкладыша в газете Baltimore News. .

До аукциона карта с 1998 года выставлялась в доме-музее Бэйб Рут в Балтиморе. При предыдущей продаже в июне 2021 года она досталась частному коллекционеру во Флориде за 6 миллионов долларов.

Эта продажа стала кульминацией осенних распродаж Robert Edward Auctions, принесших рекордные суммы. Всего аукционный дом сделал 93,151 22.1 ставку от рекордного числа участников, а объем продаж составил более 30 миллиона долларов, что является самым высоким показателем за XNUMX лет работы. Столь впечатляющая явка указывает на то, что рынок спортивных коллекционных товаров продолжает процветать.