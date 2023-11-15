Ранние миграции птиц обнаружены в следах древних австралийских птиц

Мелисса Лоури из австралийского университета Монаша сделала замечательное открытие в 2020 году. Окаменелые следы, найденные на юге Австралии, свидетельствуют о ранних миграциях птиц, возраст которых превышает 120 миллионов лет. Эти следы, описанные в недавнем исследовании, опубликованном в PLOS One, указывают на присутствие доисторических птиц, что делает их самыми старыми следами птиц, когда-либо найденными в Австралии.

Отличить следы птиц от следов мелких нептичьих динозавров — непростая задача. В конце концов, птицы — это динозавры, и у них обычно четырехпалые следы, как и у их родственников-динозавров. Однако существуют определенные характеристики, которые помогают исследователям различать эти два понятия. Птичьи следы, найденные в Австралии, соответствуют этим критериям: маленькие, тонкие и трехпалые следы, длина которых превышает девяносто градусов.

Что делает эти следы еще более интригующими, так это их расположение. В то время, когда были оставлены следы, Австралия находилась южнее и соединялась с Антарктидой. Большую часть года в полярной среде было холодно и темно, однако следы показывают, что различные виды птиц неоднократно посещали этот район. Исследователи полагают, что поймы рек, вероятно, привлекали птиц во время полярного лета, когда насекомых и беспозвоночных было много.

Подобно современным перелетным птицам, эти птицы мелового периода, вероятно, путешествовали в поисках пищи. На скалах также есть норы, созданные маленькими существами, жившими вдоль берега, что еще раз подтверждает идею о том, что птицы посещали их в сезон обильных ресурсов.

Хотя для подтверждения сезонных миграций этих древних птиц необходимы дополнительные доказательства, текущие результаты убедительны. Тот факт, что эти окаменелости предшествуют любым другим окаменелостям птиц, найденным в Австралии или древней Антарктиде, имеет большое значение. Эти следы дают ценную информацию о том, как птицы могли жить в полярной среде в эпоху динозавров.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Каково значение окаменелых следов птиц, найденных на юге Австралии?

Ответ: Эти следы являются старейшими следами птиц, когда-либо обнаруженными в Австралии, и дают представление о ранних миграциях птиц.

Вопрос: Как исследователи смогли отличить следы птиц от следов нептичьих динозавров?

Ответ: Следы птиц обычно меньше, тоньше и имеют три несущих пальца, которые образуют широкие углы, превышающие девяносто градусов.

Вопрос: Почему древние птицы, вероятно, посещали этот район?

Ответ: Вероятно, их привлекали поймы рек во время полярного лета, когда насекомых и беспозвоночных было много.

Вопрос: Что это открытие говорит нам о птицах в эпоху динозавров?

Ответ: Это показывает, что птицы могли процветать в полярной среде в этот период времени.